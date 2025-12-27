為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中央興辦 三重仁義好室社宅動土

    2025/12/27 05:30 記者黃子暘／新北報導
    「仁義好室」將建地上十二層、地下三層，共130戶。（國家住都中心提供）

    「仁義好室」將建地上十二層、地下三層，共130戶。（國家住都中心提供）

    國家住宅及都市更新中心昨於新北市三重區舉辦「仁義好室」社宅新建動土典禮，共一三〇戶預計二〇二八年完工。另外，新北市財政局針對市立圖書館樹林東昇分館、市民活動中心等建物，整合附近私有地公辦都市更新，共廿三筆土地都更事業暨權利變換計畫案昨審議通過，預計明年下半年動工，擬建二棟地上十五層、地下四層建物，設活動中心、圖書館、公共托老中心。

    住都中心指出，「仁義好室」位在元富一街與仁義街卅七巷口，近河濱公園、YouBike站點等公共設施，也鄰近國道一號、重陽大橋及新北環河快速道路，開車五分鐘即至台北市區，周邊捷運站則有中和新蘆線三和國中站、三重國小站，未來還有環狀線Y二三站可以利用。

    目前國家住都中心在三重區累積興建五處社宅；其中，「富貴好室」預計明年三月辦理抽籤；「五谷好室B」預計二〇二九年竣工；另有「重新好室」待動工。

    樹林東昇圖書館公辦都更 明年動工

    財政局指出，樹林東昇圖書館公辦都更案基地面積約一二二〇坪，位於樹林區中山路二段，距台鐵南樹林車站約七百公尺，鄰近興建中的捷運樹林線LG一六站；現有的圖書分館、活動中心建物老舊，且為高氯離子建築物，市府以公辦都更重建，並擴大整合周邊私有土地，更新後住宅大樓一樓將設市民活動中心、店鋪，二樓將設圖書館及托老中心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播