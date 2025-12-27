中央興辦 三重仁義好室社宅動土

「仁義好室」將建地上十二層、地下三層，共130戶。（國家住都中心提供）

國家住宅及都市更新中心昨於新北市三重區舉辦「仁義好室」社宅新建動土典禮，共一三〇戶預計二〇二八年完工。另外，新北市財政局針對市立圖書館樹林東昇分館、市民活動中心等建物，整合附近私有地公辦都市更新，共廿三筆土地都更事業暨權利變換計畫案昨審議通過，預計明年下半年動工，擬建二棟地上十五層、地下四層建物，設活動中心、圖書館、公共托老中心。

住都中心指出，「仁義好室」位在元富一街與仁義街卅七巷口，近河濱公園、YouBike站點等公共設施，也鄰近國道一號、重陽大橋及新北環河快速道路，開車五分鐘即至台北市區，周邊捷運站則有中和新蘆線三和國中站、三重國小站，未來還有環狀線Y二三站可以利用。

目前國家住都中心在三重區累積興建五處社宅；其中，「富貴好室」預計明年三月辦理抽籤；「五谷好室B」預計二〇二九年竣工；另有「重新好室」待動工。

樹林東昇圖書館公辦都更 明年動工

財政局指出，樹林東昇圖書館公辦都更案基地面積約一二二〇坪，位於樹林區中山路二段，距台鐵南樹林車站約七百公尺，鄰近興建中的捷運樹林線LG一六站；現有的圖書分館、活動中心建物老舊，且為高氯離子建築物，市府以公辦都更重建，並擴大整合周邊私有土地，更新後住宅大樓一樓將設市民活動中心、店鋪，二樓將設圖書館及托老中心。

