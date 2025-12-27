為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    助學圓夢基金 擴至公立大專生

    2025/12/27 05:30 記者黃子暘／新北報導
    新北市府籌辦溫馨助學圓夢基金屆滿20年，昨舉行感恩活動，邀請已有傑出成就的學長姐回來分享。（記者黃子暘攝）

    新北市府籌辦溫馨助學圓夢基金屆滿20年，昨舉行感恩活動，邀請已有傑出成就的學長姐回來分享。（記者黃子暘攝）

    新北市府籌辦溫馨助學圓夢基金，至今屆滿廿年，昨日舉行感恩活動。市長侯友宜表示，圓夢基金今年起獎助對象將擴大至公立大專生。

    大專生每年可申請10萬元

    教育局說，圓夢基金累計募集近三億元、協助五千多人次清寒卓越學生，今年起將獎助對象擴大至公立大專學生；此基金提供設籍新北市、家境清寒或家庭突遭變故，仍勤奮向學的卓越學生申請，學子可向就讀學校提出申請，獎助金額為國小每人每年獎助七萬元、國中八萬元、高中九萬元、大學十萬元。

    出身中低收新住民家庭的衛福部台北醫院醫師陳文軒感性分享表示，協助患者醫療過程，是他最有成就感的一件事；他也感謝基金資助，期許自己以專業回饋社會。

    學校社工師吳嘉芳說，家裡手足多，圓夢基金幫助母親減輕經濟負擔，同時也擔任志工服務，過程中，她觀察到助人者與個案之間的互動，也啟發她社工師職涯。

    國體大標槍選手及助教徐若家表示，她自幼對體育有熱誠，但家中經濟來源僅母親一人，原本擔憂體育夢造成家中經濟壓力，所幸老師、教練協助申請基金，讓她接受國內外培訓、出賽，盼成為教練，幫助同樣熱愛體育的人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播