助學圓夢基金 擴至公立大專生

新北市府籌辦溫馨助學圓夢基金屆滿20年，昨舉行感恩活動，邀請已有傑出成就的學長姐回來分享。（記者黃子暘攝）

新北市府籌辦溫馨助學圓夢基金，至今屆滿廿年，昨日舉行感恩活動。市長侯友宜表示，圓夢基金今年起獎助對象將擴大至公立大專生。

大專生每年可申請10萬元

教育局說，圓夢基金累計募集近三億元、協助五千多人次清寒卓越學生，今年起將獎助對象擴大至公立大專學生；此基金提供設籍新北市、家境清寒或家庭突遭變故，仍勤奮向學的卓越學生申請，學子可向就讀學校提出申請，獎助金額為國小每人每年獎助七萬元、國中八萬元、高中九萬元、大學十萬元。

出身中低收新住民家庭的衛福部台北醫院醫師陳文軒感性分享表示，協助患者醫療過程，是他最有成就感的一件事；他也感謝基金資助，期許自己以專業回饋社會。

學校社工師吳嘉芳說，家裡手足多，圓夢基金幫助母親減輕經濟負擔，同時也擔任志工服務，過程中，她觀察到助人者與個案之間的互動，也啟發她社工師職涯。

國體大標槍選手及助教徐若家表示，她自幼對體育有熱誠，但家中經濟來源僅母親一人，原本擔憂體育夢造成家中經濟壓力，所幸老師、教練協助申請基金，讓她接受國內外培訓、出賽，盼成為教練，幫助同樣熱愛體育的人。

