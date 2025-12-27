新北兒童免費 鮮奶幸福週明年2月上路

新北明年二月開學日啟動「鮮奶幸福週」計畫，公私立小學、幼兒園與設籍的二至十二歲兒童，全年每週免費領一瓶鮮奶或豆漿。（教育局提供）

低薪高房價等多重因素夾擊，影響青年婚育意願，內政部推算今年全年新生兒可能不到十二萬人，再創新低。新北市府規劃生育福利新制，育兒方面，自明年二月開學日啟動「鮮奶幸福週」計畫，新北公私立國小、幼兒園與設籍新北的二至十二歲兒童，每週免費領一瓶鮮奶或豆漿，預計卅三萬人受惠；生子方面，市府自明年元旦起提高生育獎勵金補助，第一胎增加一萬元可領四萬元、第二胎增加五千元可領四萬五千元。

教育局指出，明年二月開學日啟動「鮮奶幸福週」計畫，新北兒童全年可領五十二週，市府將編列四．二九億元預算辦理，可依據兒童需求選擇豆漿或鮮奶。

憑兒童卡、幸福卡 領鮮奶或豆漿

至於兌領方式，教育局規劃兒童可憑現有新北兒童卡或新申辦「幸福卡」在超商、超市等通路數位兌領；二至六歲幼兒用「幸福卡」、六至十二歲國小學童用兒童卡；為確保明年二月廿三日開學日啟動後兌領順暢，教育局已請各校提醒家長確認兒童卡是否遺失，需要者可至區公所補發；二歲至入國小前幼兒則依規劃申請另核發寄送新卡證。

偏鄉學校周邊通路兌換據點較為不足，教育局說，新北採「數位兌換＋專案配送」雙軌並行，偏鄉學校由合作乳品廠商辦理專案配送到校或指定地點，確保每校每生都領得到、喝得到。

好孕專車 產後6個月仍可使用

新北生育獎勵金則為連續二年調升；明年起，第一胎從原本三萬元調高至四萬元，第二胎從四萬元提高至四萬五千元，第三胎以上維持每胎五萬元，另外，「好孕專車」補貼趟次由廿八次增至卅六次，每趟補助二百元提升為二五〇元，最高可補助九千元，預估八千人受惠，且不限產檢用途，期限延長至產後六個月。

其他婚育福利政策，民政局補充，市府還有長期舉辦的單身聯誼、聯合婚禮活動，以及醫療性凍卵及醫療性凍精服務計畫、公共化幼兒園增班、增加準公共幼兒園等措施。

