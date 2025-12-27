為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    合歡山下雪 限掛雪鏈車輛通行

    2025/12/27 05:30 記者花孟璟、王峻祺／綜合報導

    今年入冬最強冷氣團加上水氣助攻，合歡山昨天飄雪了，宜蘭太平山國家森林遊樂區，昨天也間歇性降下冰霰，地面也結霜，許多遊客上山欣賞銀白美景。台十四甲昆陽到大禹嶺段路公路局昨天預警性封路。

    台十四甲昆陽至大禹嶺路段道路潮濕結冰，爬坡及彎道的水晶宮段更因積雪結冰，有掛雪鏈車輛開到此處仍卡關，只得迴轉下山，公路局昨天早上完成剷雪後，八點起開放附掛雪鏈車輛通行，傍晚氣溫下降，昨下午四點起實施預警性封路，今天清晨將視雪況路況公布。

    花蓮縣、南投縣及太魯閣國家公園每年針對合歡山雪季召開聯合會議，明年度合歡山雪季於本月十七日公告，雪季實施期間自明年一月一日起到三月一日止，冷氣團報到，提前適用明年度雪季規定。

    花蓮縣警局指出，合歡山雪季勤務執行區域為台十四甲翠峰至大禹嶺路段，雪季重點執行時間包括明年農曆春節九天連假、以及一到三月的八個週末假日，一旦下雪、積雪或路面結冰時，公路單位將緊急出動剷雪，緊急剷雪期間除了剷雪車及公務車，全部車輛禁行。剷雪完成後，得視雪況及路況，開放有加掛雪鏈車輛通行，如因路面積雪或結冰，夜間晚上六點到隔天上午七點則實施預警性封路。

    太平山吸引追雪客

    昨天也不少民眾到太平山追雪，雖只看到冰霰仍很高興，知名清水地熱也湧入大批人潮泡腳、煮蛋，中午園區就啟動車輛總量管制。

