青年基本法立院三讀 18歲公民權入法 設百億青年發展基金

立法院會昨三讀通過「青年基本法」，明定青年指十八歲以上、卅五歲以下者，並將十八歲公民權入法。有關是否設立青年發展基金，朝野協商未達共識，最終藍白挾人數優勢，表決通過要求政府應設置青年發展基金一百億元，並於本法施行後五年內分年編列預算。

三讀條文將十八歲公民權入法，規定政府應保障十八歲的青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決之權。由於憲法規定，「中華民國國民年滿二十歲者，有依法選舉之權」，因此條文也要求自本法施行之日起兩年內完備相關法制。

設立基金無共識 藍白表決通過

朝野對於青年發展基金無法達成共識，最終表決通過藍白版本。三讀條文規定，中央政府為辦理青年發展相關事項，應設置青年發展基金新台幣一百億元，並於本法施行後五年內分年編列預算。

條文明定，基金來源包含中央政府循預算程序之撥款，基金孳息，人民、事業或團體之捐助等，並設立青年發展基金管理會，置委員十三人至十五人，其中學者專家及青年代表人數合計應占全體會議人數二分之一以上，任期兩年，期滿得續聘。

對百億青年發展基金的籌募與運作等細節，青年署副署長諶亦聰表示，後續會再開會研議。

民進黨立委林宜瑾說，「財政紀律法」明定立法機關修法不得增加經費，在野黨「到底哪個字看不懂？」痛批這種慷國家之慨，拿國家錢亂花的作為，全國公民都會唾棄。

國民黨立委葛如鈞表示，依據「預算法」規定，特種基金可以透過立法設置與管理，因此基本法明定「應」設立青年發展基金，不僅合法，且具有政策與財政雙重正當性。

