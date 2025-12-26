高雄聖誕生活節 5天吸客40萬

高雄聖誕生活節黃金週五天吸引超過四十萬人參與。（經發局提供）

二〇二五高雄聖誕生活節前晚圓滿落幕，在聖誕光環境、廿五組超強卡司及超過一百五十攤特色市集等澎湃主題下，粗估五天湧入逾四十萬人。

第三屆高雄聖誕生活節今年策畫連續五天的黃金週活動，每晚均邀請重量級歌手或樂團演出，前晚由韋禮安、鄭宜農兩位創作歌手的壓軸開唱下，畫下完美句點。

首次登上聖誕生活節舞台的韋禮安，以溫暖聲線與細膩歌詞陪伴觀眾度過節慶夜晚，接連帶來珍妮佛、慢慢等、還是會、女孩、如果可以等經典歌曲，熟悉旋律讓現場不時傳來跟唱聲；他在台上頻頻向觀眾送上平安夜祝福，直呼高雄非常漂亮。

今年推出第二張全台語專輯圓缺的鄭宜農，演出中接連帶來圓缺、真罕得想起來、牽我、留佇咱的血內底等新作，並以經典歌曲千千萬萬作收尾，細膩而堅定的歌聲，讓現場觀眾沉浸其中；她認為本次演出陣容相當精彩，笑說「連我自己都想看」，好羨慕高雄觀眾。

大高雄市觀光商圈總會長王文雄表示，邁入第三屆的聖誕生活節，已成為周圍各商圈引頸期盼的年度盛事，全市卅個商圈特色美食與代表商品聚集在中央公園，活動人潮更外溢到周邊六合夜市、新堀江商圈及中央公園商圈，簡直是「有史以來最長、最熱鬧的聖誕節」。

