為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄聖誕生活節 5天吸客40萬

    2025/12/26 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    高雄聖誕生活節黃金週五天吸引超過四十萬人參與。（經發局提供）

    高雄聖誕生活節黃金週五天吸引超過四十萬人參與。（經發局提供）

    二〇二五高雄聖誕生活節前晚圓滿落幕，在聖誕光環境、廿五組超強卡司及超過一百五十攤特色市集等澎湃主題下，粗估五天湧入逾四十萬人。

    第三屆高雄聖誕生活節今年策畫連續五天的黃金週活動，每晚均邀請重量級歌手或樂團演出，前晚由韋禮安、鄭宜農兩位創作歌手的壓軸開唱下，畫下完美句點。

    首次登上聖誕生活節舞台的韋禮安，以溫暖聲線與細膩歌詞陪伴觀眾度過節慶夜晚，接連帶來珍妮佛、慢慢等、還是會、女孩、如果可以等經典歌曲，熟悉旋律讓現場不時傳來跟唱聲；他在台上頻頻向觀眾送上平安夜祝福，直呼高雄非常漂亮。

    今年推出第二張全台語專輯圓缺的鄭宜農，演出中接連帶來圓缺、真罕得想起來、牽我、留佇咱的血內底等新作，並以經典歌曲千千萬萬作收尾，細膩而堅定的歌聲，讓現場觀眾沉浸其中；她認為本次演出陣容相當精彩，笑說「連我自己都想看」，好羨慕高雄觀眾。

    大高雄市觀光商圈總會長王文雄表示，邁入第三屆的聖誕生活節，已成為周圍各商圈引頸期盼的年度盛事，全市卅個商圈特色美食與代表商品聚集在中央公園，活動人潮更外溢到周邊六合夜市、新堀江商圈及中央公園商圈，簡直是「有史以來最長、最熱鬧的聖誕節」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播