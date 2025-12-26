無人機3D建模助救災 屏縣明年增4台

無人機可在山壁、林相密集、狹窄峽谷等環境中飛行。（屏東縣政府提供）

今年九月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流後潰壩，屏東縣府消防局兩度馳援光復鄉災區，期間特搜義消無人機分隊運用3D建模技術，建立第一手災害範圍影像資訊，助現場指揮官精準判斷情勢，中央因此補助屏縣明年再購置四台無人機，提高科技救災量能。

花蓮光復鄉在災害發生後地景大規模改變，屏縣支援隊伍運用無人機快速建立災區2D、3D模型，建構佛祖街淹水狀況，據此研判路線及鎖定位置，九月廿四日成功從屋頂救出六歲女童小沂。

屏縣特搜義消無人機分隊長黃秋福表示，去年四月支援花蓮地震時，見識到3D影像建模技術有助於救災，於是主動請教民間測繪工程高手，再靠有空間景觀專業、飛行技巧熟練的隊員們各司其職，才能將建模技術首次運用在今年花蓮光復救災現場。

屏東縣府消防局表示，日前獲消防署補助兩台「複雜地形攜帶型無人機」，具備AI視覺導航、全向避障等功能，成為支援山域、水域等高風險任務的利器；全縣已有五十一名消防員考取無人機證照，與義消共同強化科技救災量能。

