阿里山楓紅火力全開 慈雲寺青楓接棒

慈雲寺古老青楓壓軸接棒，目前一半轉紅。 （嘉義林業分署提供）

今年十二月連續天氣晴朗，晝夜溫差明顯，加快楓葉轉色，阿里山國家森林遊樂區楓紅「火力全開」，到訪遊客讚嘆宛若置身日本與韓國的楓紅世界；「阿里山達人」黃源明說，指標性景點園區停車場迎賓青楓僅留下滿地楓紅地毯，將由慈雲寺古老青楓壓軸接棒，「楓情」可期。

銀杏、青楓同框 本週最佳觀賞期

黃源明說，今年阿里山有著近五年最美麗的楓紅，慈雲寺古老青楓目前一半完全轉紅，另一半因日照不足，變色不均勻，建議拍攝時以外側日照充足的紅葉為主；慈雲寺銀杏今年觀賞期長達一個月，目前還有一株葉片呈現金黃色，銀杏和青楓同框本週是最佳觀賞期。

阿里山國家森林遊樂區內最後一波青楓分散在旅社區、森之道、祝山林道和靠近阿里山閣的區域，已轉紅或黃；推薦欣賞台灣紅榨楓的景點為小笠原山、植物園、祝山和對高岳，可遠眺塔山和眠月線的滿山楓紅。

大林5公頃金黃色油菜花海 超夢幻

另，嘉義縣大林鎮「情投義和花海節」昨在義和里土地公廟旁農田登場，民眾可近距離欣賞五公頃夢幻金黃色油菜花海，走入「花田迷宮」拍照打卡，還有機會和三隻黃色小鴨一起漫步花海。

鎮長許有疆說，感謝鎮農會代表簡應驄與農田地主溝通協調，半年來農民同步進行稻作插秧、稻子收割、油菜播籽、施肥等工作，加上鎮公所、鎮農會、義和社區及義和隆天宮攜手努力，才能完成花海節準備；活動將延續至明年元月四日，歡迎遊客前來賞花與農遊體驗。

阿里山國家森林遊樂區詩情畫意的楓紅地毯。（嘉義林業分署提供）

