鼓勵閱讀 2026雲林閱曆限量兌換

繼二〇二五《閱，曆》桌上型日曆廣受好評，雲林縣府文化觀光處圖書館再推出二〇二六《雲林閱曆》，今日起民眾只要集滿閱讀集點卡卅點即可兌換。文觀處長陳璧君表示，《雲林閱曆》結合廿四節氣文學、在地美學與永續設計為核心，鼓勵大家閱讀外，也能用心品味土地故事享受生活。

陳璧君指出，二〇二六《雲林閱曆》，從日曆改為每月珍藏的藝術型桌曆，有別於傳統桌曆使用框架，每月的圖卡可獨立拆卸作為文學書籤、藝術小卡，木質底座可作為手機及名片展示架，外盒使用環保瓦楞紙，搭配典雅的「蜜柑體」字型，設計靈感來自早年農產「物產豐收小果箱」，展現雲林農業大縣及兼具環保永續。

雲林縣長張麗善表示，雲林不只是農業大縣，文化底蘊也很深厚，《雲林閱曆》透過廿四節氣書寫雲林的自然節奏，也記錄人們生活的軌跡，希望讓文化走進日常，在每一次翻閱之間，看見雲林、認識雲林。

文觀處說，延續限量、非賣品策略，作為回饋長期支持圖書館閱讀推廣的讀者，今天起民眾只要集滿閱讀集點卡卅點，即累積借閱一五〇冊，並完成臉書粉專追蹤按讚，即可兌換，數量有限換完為止。

