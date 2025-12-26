新營新地標 國圖南館明年8月完工

國家圖書館南部分館（右）暨國家聯合典藏中心（左）將於明年8月完工。（記者楊金城攝）

占地超過6千坪 典藏容量可達1500萬冊 全國最大

位在台南新營的國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心（簡稱國圖南館），建造經費高達五十七億元，此文化教育重大建設何時啟用受到矚目，台南市長黃偉哲昨天就職滿七週年，特別帶領市府團隊前往視察工程，他表示，明年完工的國圖南館占地超過六千坪，將成為全國最大的圖書典藏中心，更是南台灣重要的知識樞紐與閱讀新地標，象徵國家級文化資源向地方深耕的重要里程碑。

兩棟建築 樓地板面積逾5萬平方米

黃偉哲一行人對國圖南館樓地板面積超過五萬平方米的建築感到驚訝，黃偉哲說，建造工程已步步接近完工。除兩棟建築物外，內部設計以及採用的新科技，更是令人耳目一新，像有全國最先進的以機器檢索藏書技術等。未來服務對象不僅是大新營區，更可擴散至雲嘉南，市府將與國圖密切合作，確保工程如期如質完成，讓這座南台灣的重要文化建設、知識寶庫早日啟用，值得拭目以待。

國圖館長王涵青導覽開箱，她說，國圖北館、南館定位將是「北人文、南科學」，國圖南館將設立國家聯合典藏中心，典藏容量可達一五〇〇萬冊以上，提供生物科技、新興科技、台灣作家外文譯本和各國文學獎等圖書資源，也有全國數位資源保存中心、台灣兒童及青少年文學史料中心、圖書文獻保存及修復實驗中心、圖書資訊專業發展中心、圖書館服務創新育成中心，為圖書與資訊領域培育更多新世代人才，並有常設展文藝空間、展演廳、國際會議廳。

全齡閱讀博物館 帶動知識經濟發展

王涵青說，國圖南館硬體工程預定明年八月完工，內部工程和軟體還需時間準備才能啟用，國圖南館以「從兒童青少年到學術專業的全齡閱讀博物館」為定位，四大目標包括打造知識服務殿堂、提供完善典藏、圖書創新專業服務、文化教育，帶動知識經濟發展。

市府同步推動周邊公共建設、停車場與交通改善措施，台南市圖總館也會與國圖南館合作形塑「城市即圖書館」的閱讀生活圈。

國家聯合典藏中心的高層書架十分壯觀，另有自動化書架。 （記者楊金城攝）

