基隆亂丟垃圾 明年罰款4800元起跳

基隆市分析亂丟垃圾樣態中，亂丟菸蒂占七成。（記者盧賢秀攝）

基隆市為嚇阻民眾亂倒垃圾，明年一月一日起，亂丟垃圾罰鍰從三千六百元提高到四千八百元起跳，檢舉獎金從七十五％提高到八〇％，是二〇二三年以來第三次調高罰鍰，罰金漲四倍。有些民眾認為重罰民眾比較怕，不敢亂丟垃圾；也有民眾擔心檢舉獎金太高，會有檢舉達人鎖定特定地點，或有報復性行為，造成擾民。

檢舉獎金從75％調高到80％

台北市在二〇二三年已提高亂倒垃圾罰鍰，一年內第一次由原先的一千二百元提高至三千六百元起跳，第二次以上罰六千元，檢舉獎金為七十五％。

依《廢棄物清理法》，亂丟垃圾罰鍰一千二百元至六千元，各縣市可在此範圍內公告裁罰金額。基隆市原本以最低罰一千二百元起票，二〇二三年三月提高為二千四百元，同年十月一日提高到三千六百元起跳，檢舉獎金也從五〇％提高到七十五％，同一檢舉人同年度最高卅萬元。明年元月罰金再提高到四千八百元起跳，檢舉獎金從七十五％提高到八〇％。

針對熱區 部署移動式監視器

基隆市環保局長馬仲豪表示，基隆有些地方的環境還有加強優化空間，明年元旦起加重裁罰金額，檢舉獎金也提高，希望民眾不要亂丟垃圾，也發揮守望相助精神，發現有人亂丟垃圾，可到「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」檢舉，環保局也針對熱區部署移動式監視器。

垃圾樣態 以菸蒂占7成最多

環保局分析，亂丟垃圾樣態以丟菸蒂占七成，其次是垃圾包、吐檳榔等；其中菸蒂體積小，被丟在水溝中常造成堵塞，又因不易分解、具一定毒性，呼籲抽菸者不要亂丟菸蒂。除了在仁愛市場、廟口夜市周邊增設專用垃圾桶，也會在外木山海興游泳池等七處景點設菸蒂箱，還有在辦活動時發送熄菸袋宣導，有需要的民眾也可到環保局一樓服務台索取。

基隆市亂丟垃圾明年1月1日起罰鍰4800元起跳。（記者盧賢秀攝）

