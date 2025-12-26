為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民歌、電音 東區信義跨年舞台多元

    2025/12/26 05:30 記者孫唯容／台北報導
    跨年舞台東區頂好廣場以「節奏不關機」為主題。圖為去年跨年晚會多元舞台。（資料照）

    二〇二六跨年進入倒數，台北市除了市民廣場前人擠人的一〇一跨年晚會，台北市觀光傳播局在東區、信義區也設有舞台，今年還新增四四南村舞台，融合民歌、動漫、電音等主題；台灣流行音樂展演文化交流協會理事長許理平指出，台北市有很多音樂展演空間和餐酒館，活動內容多元，也是跨年夜的好選擇。

    許理平表示，想感受流行音樂可以到EZ5；體驗嘻哈動漫風格可以到公館水岸廣場的PIPE LIVE MUSIC；想體驗八〇年代可以前往角落音樂。這些小型場館都有流行、爵士、樂團、嘻哈、動漫等演出，以及獨特的跨年倒數活動，不用頂著戶外寒風，也能感受跨年氛圍。

    室外音樂活動則有東區頂好廣場「節奏不關機」，以電音與輕搖滾為主軸，邀請到閃閃閃閃、HANNAH、CYNDI、薛恩Sean、P!SCO等人氣卡司輪番開唱；景勤一號公園的「記憶漫歌島」融合民歌、民謠，邀請江念庭、于台煙、大百合、方季惟、許淨淳等演繹經典旋律；象山公園「夜光低頻率」，由聖恩主持、卡司包括KAXA、Dena、Funk.net、同理、孤寂輔導室、SONNIE桑尼等，以R&B與都會靈魂樂營造滑順律動。

