    首頁 > 生活

    追思余家昶 北捷悼念牆首日千則留言

    2025/12/26 05:30 記者董冠怡／台北報導
    捷運台北車站B1層通往M7出口通道，設置暫時性的悼念牆。（記者董冠怡攝）

    捷運台北車站B1層通往M7出口通道，昨起設置暫時性的悼念牆，讓民眾留言緬懷一二一九犧牲的余家昶。首日留言累計近千則，有中、英、韓等不同語言書寫，「給城市超人：你保護了大家，要在天堂好好的」；北捷表示每日收班後，會將留言妥善整理與收存。捷運中山站旁的誠品南西也有悼念柱，許多人留言期盼台灣越來越好，溫暖人心。

    台北車站悼念牆近千張留言紙條，來自各年齡層，有的稱呼「余大哥」、有的則喊「余叔叔」或「余伯伯」，還可見中、英、韓等不同語言書寫，「祝余大哥在天堂的第一個耶誕節快樂」、「給城市超人：你保護了大家，要在天堂好好的」等。

    北捷表示，悼念牆通道空間有限，每日收班後，會將飲料、食品、紙卡、飾物等花束外的物品，妥善整理，維持現場整潔，也會依照家屬心願，將留言便條或紙卡掃描留存。民眾也可以掃描QR Code，線上表達緬懷和感謝。

    中山商圈誠品南西門口的圓柱，也有民眾站在路邊寫下一張又一張的祝福，還有小朋友用注音許下「希望大家都不要犯罪」、「長命百歲」的願望。

