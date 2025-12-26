北市捷運市府站今演練 民眾多不知情

北市捷運市府站、市府轉運站今天將進行大型演練。（記者董冠怡攝）

議員指應加強事前說明 並告知何時補足警力、提升設施裝備

台北市政府今天下午一點將在捷運市府站與市府轉運站，進行高強度模擬演練，雖已提前預告演練訊息，不過昨適逢耶誕節，大批逛街和轉乘的民眾並不曉得將有演練的資訊，還有外縣市旅客反問「要演練什麼？」議員張斯綱認為，演練範圍和項目應加強事前說明；議員許淑華表示，除了演練，也要說明何時補足警力、排班調整優化及設施裝備提升等方案，才不會讓人覺得只是「虛應了事」。

演練歹徒丟汽油彈 啟動任務編組等

捷運台北車站、中山商圈十九日發生連續攻擊事件，造成人心惶惶，適逢跨年將至，台北市市長蔣萬安要求今天在捷運市政府站及市府轉運站，舉行大型模擬演練。

據了解，演練將分多個階段，包括歹徒丟擲汽油彈後，啟動自衛消防任務編組，車站協助疏散旅客，行控中心危安通報一一〇、一一九、捷警勤務中心與台北市防災群組，消防抵達現場搶救和滅火、確認傷亡狀況。歹徒進入轉運站持長刀無差別攻擊，群眾驚慌逃竄，員警趕赴現場並通報請求支援，保護民眾和制伏歹徒，啟動大量傷病患機制，成立前進指揮站執行任務分工，完成蒐證、檢視後恢復營運。蔣萬安也要求將細胞簡訊發送作業納入實地演練進行測試，以檢視成效作為後續精進調整的參考。但為避免恐慌，訊息內容會標示「測試訊息」。

細胞簡訊發送納入 會標「測試」

演練前夕正值耶誕節，捷運站及轉運站周邊人潮絡繹不絕，餐飲店外大排長龍，氣氛一片祥和，多位受訪民眾都說不知道有要演練的訊息。

張斯綱︰可重新檢視既有不足

張斯綱說，突發事件考驗平時訊息通報、跨局處橫向溝通是否到位，以及監視器系統能否正常運作，希望透過演練重新檢視既有不足，強化維安能力；但對於民眾的無感，他認為，市府應加強事前通知演練範圍和項目。

許淑華︰避免被解讀為虛應了事

許淑華肯定市府透過演練安定民心，但民眾毫無所悉表示宣導資訊未能有效觸及；此外，市府也應說明警力何時補足、排班調整優化及設施裝備提升方案，完善社會安全網，防止隨機傷人事件再度發生，以免演練被解讀是虛應了事。

捷運市府站連通道店家門外昨大排長龍，多數民眾不知今天要演練。（記者董冠怡攝）

