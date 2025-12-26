為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    土城列管珍貴芒果樹 民怨修剪「剃光頭」

    2025/12/26 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    洪先生不滿新北土城區列管芒果樹遭不當修剪。（記者黃政嘉攝）

    洪先生不滿新北土城區列管芒果樹遭不當修剪。（記者黃政嘉攝）

    新北市土城區員林街鄰中正路六十七巷的停車場旁有一棵市府列管的珍貴芒果樹，「新北看守土城愛綠協會」成員洪先生廿三日晚間返家路過發現該樹被不當修剪逾三分之一，有如「剃光頭」，要求市府對老樹進行專業護理、追究相關單位責任；新北市綠美化環境景觀處回應，若查證屬實，將依新北市樹木保護自治條例規定，裁處六萬元至十萬元罰鍰。

    最高可罰10萬

    新北市景觀處指出，土城區員林停車場是由交通局委外營運，停車場內珍貴樹木未經核准被過度修剪一事，已請土城區公所查報違規事實及行為人資料，若查證屬實，將依法裁處。

    交通局表示，停車場營運廠商委託園藝公司修剪，若查證該修剪違規屬實，交通局將依契約約定，對經營廠商處以罰鍰，並要求業者日後須委託專業或有證照者修剪。

    這棵珍貴老樹列管編號為一〇一二，樹齡至少四十年以上，據新北市樹木維護修剪作業方式及技術要領規定的樹木修剪原則，一般性修剪時修剪幅度不宜過大，最多不超過枝葉量三分之一。

    洪先生說芒果樹在他還沒出生就存在了，一下子過度修剪，造成老樹出現許多傷口，恐降抵抗病菌的能力，他也發現，該樹根部疑似有不當修剪，被器具擦傷而造成的明顯傷口。老樹不能一次剪得光禿禿，要求市府對老樹專業護理與追究責任。

    芒果樹過往枝葉茂盛。（洪先生提供）

    芒果樹過往枝葉茂盛。（洪先生提供）

