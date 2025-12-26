新北跨年雙主場 環狀線模擬災害演練

新北市府規劃在淡水、八里區舉辦跨年活動，昨因應台北車站、中山商圈重大治安事件進行環狀線多重災害模擬演練。（新北捷運公司提供）

淡海、安坑輕軌、環狀線營運42小時不打烊 維安動員逾500人

二〇二五年進入倒數階段，新北市府規劃在淡水、八里區舉辦「閃耀新北一三一四跨河煙火」跨年活動，將吸引大量人潮前往。新北大眾捷運公司指出，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線將自十二月卅一日起連續營運四十二小時不打烊，昨也因應台北車站、中山商圈重大治安事件進行環狀線多重災害模擬演練，模擬列車內發生歹徒隨機持刀攻擊、投擲煙霧彈情境，驗證行控中心緊急應變機制、警消單位支援及「旅客互助自主防衛」。

施放跨河煙火 日韓音樂人開唱

今年新北跨河煙火活動採淡水、八里雙主場、雙舞台，活動區域涵蓋淡水海關碼頭、漁人碼頭與八里左岸，邀請南韓實力派歌手HWASA、日本創作歌手樋口愛等音樂人開唱，晚間八點廿六分起施放煙火，時長十三分十四秒。

分區巡邏 啟動攔截圍捕應變機制

新北市警察局說，動用警、民力五百多人提升會場與周邊大眾運輸場站維安層級；活動前將加強場地偵檢，活動期間分區巡邏，同時分置機處組與防爆小組，並利用即時影像傳輸結合路口監視器畫面、無人機空中巡航監控與手機信令等；屆時也將啟動攔截圍捕應變機制，由警察局戰情中心統籌整合活動轄區及鄰近分局警力資源，遇重大或緊急狀況，立即啟動跨分局支援與攔截圍捕機制。

淡海輕軌 分階段疏運、開接駁車

新北捷運表示，因應跨年煙火疏運，淡海輕軌將於十二月卅一日採分階段營運模式調整，下午三點至五點，將加發藍海線班次以提升前往漁人碼頭運能；下午五點至晚間十一點重點疏運時段，濱海沙崙站至崁頂站區間改以公車接駁，接駁車班距約五至八分鐘。

進入跨年深夜至元旦清晨（凌晨〇點至清晨六點），淡海、安坑輕軌均維持卅分鐘一班車；環狀線配合通宵運行，夜間十一點至凌晨一點班距約十二分鐘，凌晨一點至清晨六點班距約十五分鐘。

昨日環狀線模擬演練列車發生歹徒隨機持刀攻擊及投擲煙霧彈情況，測試包含旅客互助自主防衛等，運用車廂內配備的盾甲包、防割手套及滅火器進行防衛，爭取避難時間。

新北捷運補充，請旅客搭乘時留意周遭狀況，若發現異常人事物，請立即使用車廂對講機通報或通知站務人員，更多資訊可洽客服（〇二）二八〇五九八七七，或至官網查詢。

