光復明後天辦市集 邀請「鏟子超人 」

馬太鞍溪堰塞湖發生溢流災害已三個月，災區的各項民生經濟活動逐漸恢復中，明後天週末假日在光復鄉一連有兩場市集活動，週六場為全聯超市前停車場的「一起前進生活節」，週日為門諾醫療法人與長老教會在太巴塱聚會所的「門諾光復平安市集」，匯聚在地農產及美食攤，邀請全國鏟子超人回光復鄉，地方期盼讓災民不再孤單。

堰塞湖洪災主要災區花蓮光復鄉在九月廿三日過後的一、兩個月內，湧入超過五十萬名鏟子超人及義煮團，為了感謝並紀念暖心的超人，光復鄉十二月耶誕月的耶誕樹，主材料大量使用二手鏟子、雨鞋、清溝勺，蔚為地方風景。

週六一起前進生活節 吃美食聽音樂

主辦明天「一起前進生活節」的仁愛四十三團隊，由花蓮縣議會支持，明天下午三點到晚上八點在光復鄉全聯前停車場舉行市集，邀集在地餐飲及友善小農、店家參加，包括夏比安咖啡、阿美族手工旮麥麵包工作室、加里洞部落返鄉青年創立的旮魯東岸、孩子們一起搭建的、艮生小賣場、太巴塱ina好野味SEFI、勝利不廢商號、啄木鳥的家、十九號卡卡轟等餐飲、美食手作店家，呈現在地風味及創意。

除了吃美食、聽音樂，還有花蓮諮商心理師公會設置的仁愛心意社攤位，要替災民加油打氣，也有彼心書店、水下十公分工作室、地球公民基金會、東華大學強韌台灣防災研究團隊，透過短講將馬太鞍溪堰塞湖的災害化為災民可理解的知識經驗。

週日門諾光復平安市集 匯集72攤

週日在光復鄉的太巴塱祭祀廣場還有一場盛大的「門諾光復平安市集」，由門諾醫院、長老教會阿美中會在光復、鳳林的教會與在地美食商家、特色手作及書店、有機果園等總共多達七十二攤，從早上九點擺到下午四點。

