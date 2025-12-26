馬年春節市集 彰市雙商圈拚買氣翻倍

2025年彰化市民族永樂商圈年貨大街與春節市集，吸引百萬來客數。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化市公所於二〇二五年春節九天連假推出「年貨大街」與「春節市集」，一百二十攤吸引百萬來客數，為活絡經濟，二〇二六年春節確定繼續辦理，除了攤位增加，維持既有的民族永樂商圈，並首度加入小西商圈，透過「一加一」的雙商圈魅力，讓最強走春氣勢再翻倍。

民族永樂商圈 今年吸客百萬

彰化市長林世賢表示，前年春節首度推出大型封街「春節市集」，吸引高人潮，透過市集，連周邊的店家、美食攤位都賣爆了，今年擴大辦理延長到九天，成效更為驚人，因此，明年確定繼續辦理，不僅攤位比今年多，還要加入今年在台灣設計展暴紅的小西商圈，炒熱彰化市「蛋黃區」春節商機。

林世賢強調，民族路是交通要道，春節前的「年貨大街」地點在永樂街，大年初一起登場的「春節市集」，則是永樂街與民族路雙街道，而大受好評的「表演特區」也會繼續辦理，讓最強走春添加藝文氣息。

距火車站近 小西商圈將加入

林世賢強調，明年新加入的小西商圈，在今年台灣設計展推出的光雕秀大放光芒，由於小西商圈距離彰化火車站與民族永樂商圈都很近，透過雙商圈「一加一」串聯，希望吸引外縣市民眾搭火車來彰化走春，讓曾經是彰化最繁華的舊城區再現風華，也讓最強走春成為行銷彰化市最有力的幫手。

另外，每年都會推出的消費滿額送摸彩券，也將加碼推出限量寺廟公仔滿額送活動，市公所強調，明年「年貨大街」與「春節市集」將上網招標，由得標廠商承辦與招商。

