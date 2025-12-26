為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    清境迎新年 日賞銀杏夜觀星

    2025/12/26 05:30 記者陳鳳麗、張協昇／南投報導
    清境農場步步高升步道旁銀杏已轉金黃色，成為熱門打卡秘境。（清境農場提供）

    清境農場步步高升步道旁銀杏已轉金黃色，成為熱門打卡秘境。（清境農場提供）

    仁愛鄉清境農場周邊「步步高升」步道旁的銀杏，已換上金黃外衣，充滿詩情畫意，清境農場表示，現在到一月都可賞銀杏；此外，廿六日至卅日有星空導覽，卅一日晚間舉辦跨年晚會，施放九百秒煙火，喜歡北國風情的民眾，到清境地區可以日賞銀杏夜觀星。

    清境農場指出，「步步高升」步道旁種植的銀杏已轉黃，金黃色銀杏沿著山坡鋪展，近期成為遊客打卡的熱門秘境。而從廿六日起到卅日，南投縣政府與清境觀光協會合辦星空導覽活動，帶領民眾在高山低光害的環境中觀星。

    十二月卅一日晚間清境跨年晚會，除有金曲獎最佳原民歌手姑慕．巴紹壓軸演出，並將施放九百秒的高空煙火。

    竹山竹藝燈會 馬躍蝶舞試燈

    另一方面，竹山竹藝燈會也將於卅一日登場，今年燈會以代表竹山的「竹」與二〇二六年生肖「馬」為主軸，打造多組以竹構為基底、融合現代設計語彙的花燈，展至明年三月七日，竹山鎮公所前晚舉辦「馬躍蝶舞」主燈試點燈儀式暨耶誕踩街活動，工作人員扮成耶誕老人沿途分送糖果，現場湧入許多民眾熱情參與，度過一個溫馨浪漫的平安夜。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播