清境迎新年 日賞銀杏夜觀星

清境農場步步高升步道旁銀杏已轉金黃色，成為熱門打卡秘境。（清境農場提供）

仁愛鄉清境農場周邊「步步高升」步道旁的銀杏，已換上金黃外衣，充滿詩情畫意，清境農場表示，現在到一月都可賞銀杏；此外，廿六日至卅日有星空導覽，卅一日晚間舉辦跨年晚會，施放九百秒煙火，喜歡北國風情的民眾，到清境地區可以日賞銀杏夜觀星。

清境農場指出，「步步高升」步道旁種植的銀杏已轉黃，金黃色銀杏沿著山坡鋪展，近期成為遊客打卡的熱門秘境。而從廿六日起到卅日，南投縣政府與清境觀光協會合辦星空導覽活動，帶領民眾在高山低光害的環境中觀星。

十二月卅一日晚間清境跨年晚會，除有金曲獎最佳原民歌手姑慕．巴紹壓軸演出，並將施放九百秒的高空煙火。

竹山竹藝燈會 馬躍蝶舞試燈

另一方面，竹山竹藝燈會也將於卅一日登場，今年燈會以代表竹山的「竹」與二〇二六年生肖「馬」為主軸，打造多組以竹構為基底、融合現代設計語彙的花燈，展至明年三月七日，竹山鎮公所前晚舉辦「馬躍蝶舞」主燈試點燈儀式暨耶誕踩街活動，工作人員扮成耶誕老人沿途分送糖果，現場湧入許多民眾熱情參與，度過一個溫馨浪漫的平安夜。

