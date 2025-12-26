何欣純拋政見 普發現金、強化長者福利

立委何欣純（中）說，當選台中市長後，有財政及議會支持將普發現金。（記者蔡淑媛攝）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純昨表示，中央普發現金一萬元，她當選台中市長後，在市府財政許可及議會支持下，也將普發現金，並持續補助老人健保，解除敬老愛心卡限制。

補助老人健保 解除敬老卡限制

何欣純昨與台中市議員何文海舉辦耶誕活動暨傾聽人民心聲座談時表示，中央普發現金一萬，強調中央有本，市府在財力許可、議會也支持下，她也會普發現金。

請繼續往下閱讀...

針對外界傳出，民進黨市長當選會取消老人健保補助，對此，何欣純澄清，老人健保補助是要減輕家庭、年輕人負擔，她當選市長後，絕對繼續補助老人健保，請市民放心。

何欣純說，敬老愛心卡限制多，當選市長後，要讓敬老愛心卡更好用。

何：盧7年執政 多煙火式政策

何欣純指出，台中市在盧秀燕七年執政下，充滿煙火式的政策，市政無心、市民徬徨，台中正在轉骨發展的重要時刻，她為台中人很不捨，台中淪為非洲豬瘟疫情破口、捷運工程延宕、街頭逞凶、幼兒受虐、校園霸凌、公車事故、百貨公司爆炸等事件不斷。

何欣純強調，她全力準備接棒台中市政，所有市政的好壞得失，她都必須概括承受，深知市民在治安、食安、校安、公共安全都有非常多的期待，她會用心全心全力帶領台中向前，也期待市民朋友給予更多鼓勵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法