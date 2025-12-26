桃園福豐國中老師 路邊救人一命

桃園區福豐國中老師邱繼弘，發現路邊有婦人突然倒下，立即請在場高中學生及民眾協助，並為婦人施作CPR心肺復甦術急救。（福豐國中提供）

桃園市桃園區桃園火車站附近公車站牌，廿二日晚間有婦人突然倒下且失去生命跡象，市立福豐國中老師兼童軍團長邱繼弘經過目睹，立即請在場的陽明高中、啟英高中學生及民眾協助，並為婦人施作CPR心肺復甦術急救，讓她逐漸恢復生命跡象，後續由抵達的救護人員接手送醫治療，搶回一命，邱的義行實踐了童軍銘言「準備、日行一善、人生以服務為目的」。

邱繼弘分享當下助人那一瞬間說，自己從小就參加童軍並學習急救技能，童軍的銘言是「準備、日行一善、人生以服務為目的」，剛好這次派上用場，當下也沒有絲毫膽怯，因為人家真的需要他。

邱繼弘當時正要開車回家，途經桃園區復興路與重慶街今日飯店公車站，目睹婦人突然倒下，當下有三名高中生衝上前幫忙，他也緊急下車查看狀況，經碰觸測試婦人都無反應，初步評估她已無脈搏、呼吸，一一九線上詢問可否做CPR，他立即請陽明高中方同學到桃園火車站取用自動體外心臟電擊去顫器，並請另兩位啟英高中女學生及在場民眾協助，將婦人調整至適合施行CPR的位置，隨後他為婦人實施CPR，助婦人恢復意識後，由抵達的救護人員接手送醫，當晚即出院。

校方透過臉書表揚邱繼弘熱心助人善行，指邱是學校童軍團長，此次於緊急情況中守護了一條生命，也為學生及社會樹立良好典範，他當晚也寫信到陽明、啟英高中，請學校能表揚三位挺身助人的學生。

