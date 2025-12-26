帶動桃園發展 國一中豐交流道通車

行政院長卓榮泰（中）、交通部長陳世凱、桃園市長張善政等人出席國道1號中豐交流道新建工程通車典禮。（記者李容萍攝）

串聯中壢、青埔及內壢 往來泰山轉接道 節省10分鐘行車時間

交通部高速公路局辦理國道一號中豐交流道新建工程，歷經近三年施工，昨辦通車典禮，今天清晨六點開放通車，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、桃園市長張善政等人昨出席通車典禮，直稱這是送給桃園市最好的耶誕禮物，將有效串聯中壢、青埔及內壢地區，節省往來泰山轉接道行車時間約十分鐘，讓市民擁有一條更快速回家的道路。

主線一併拓寬 減少與五楊高架回堵

高公局長陳文瑞說，為解決國道一號中壢及內壢交流道壅塞情形，主動規劃於內壢及中壢之間增設中豐交流道，專供五楊高架南出及北入使用，分流既有交流道車流，提升道路通行效率，該局一併辦理國一平面主線拓寬，減少國一主線與五楊高架交織路段回堵現象，優化本路段的交通運作效率及服務水準。

卓榮泰表示，桃園市是發展快速且年輕化的城市，在行政院推動的「桃竹苗大矽谷計畫」中非常重要，還有桃園航空城、第三航廈及A21轉運站等重大計畫持續推動，因此需要有便利的交通建設，才能帶動科技及產業的發展。

卓榮泰︰中央與地方合作讓進度提前

卓揆感謝交通部及高公局帶來中豐交流道通車這個耶誕禮物，通車後除可有效分流車潮，紓解周邊交通壓力，也縮短國道一號往返青埔及中壢地區的時間，串聯桃園地區整體交通路網；卓揆同時感謝市府的積極協助，讓工程得以順利進行，中央與地方通力合作為人民服務，讓民眾可以提前六個月享受便利的交流道服務。

陳世凱說，近來桃園市除國道建設已投入超過一千億元經費，軌道建設也會陸續展開，這些交通建設的推動都須依靠市府的協助及立委的支持，中豐交流道提前通車就是中央與地方合作及工程團隊的努力成果，未來交流道南側部分，交通部會持續與市府合力推動。

張善政提到，因應中豐交流道通車後上下匝道車流，市府超前部署完成中豐北路工程配套措施，包含重要路口偏心左轉設計、增設指引牌面及監視設備等，另考量青埔地區北上車流需求，高公局已在中豐北路北上匝道前增設迴轉道，解決過去車輛需繞行桃園機場捷運A21環北站路口迴轉的問題。

