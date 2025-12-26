為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    禁宰囤39萬頭大肥豬 漸消化完畢

    2025/12/26 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    農業部採取秩序出豬方式到2026年3月底，以消化非洲豬瘟疫情禁宰15天期間多出的39萬頭毛豬，目前豬隻去化順利，該措施可望提早於春節後退場。（資料照）

    農業部：秩序出豬措施 春節後評估提早退場

    國內爆發首例非洲豬瘟疫情後，中央採取高強度圍堵措施，疫情控制在單一案場內，並未擴散。疫情趨穩，中央已於十一月七日恢復毛豬拍賣與屠宰。農業部畜牧司指出，目前規格外大豬已陸續消化，評估秩序出豬措施於春節後提早退場。

    農業部畜牧司評估，非洲豬瘟禁運禁宰期間，國內多出約卅九萬頭毛豬，為穩定豬價，採開市期間每日出豬量不可多於三萬頭、登記抽籤等秩序出豬方式，也請冷凍廠擴大抓豬。

    豬價已相對平穩

    目前市場恢復拍賣已近二個月，依農業部統計，毛豬平均拍賣重量已下降到約一三〇公斤，中華民國養豬協會理事長潘連周表示，去年同期的毛豬平均拍賣體重約一二八公斤，規格外的大豬已幾乎快消化完畢，豬價也相對平穩。他也坦言，擔憂冷凍廠倉庫逐漸滿載，下個月豬價恐有波動，盼冷凍公會、肉品公會一同助豬價穩定，也希望國內食品加工廠多用國產豬肉。

    農業部畜牧司司長李宜謙則表示，國內豬肉需求最旺盛的春節將屆，廠商需要備貨，豬價有望維持穩定，會於春節後評估秩序出豬措施提早退場。

