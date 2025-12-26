台北-香港 全球最繁忙國際航線

總統賴清德昨也視察北廊廳各項設施。（記者劉信德攝）

今年全球最繁忙國際航線第一名、第九名都由桃園機場搶佔！全球最大航空大數據公司OAG（Official Aviation Guide）統計，台北（TPE）─香港航線名列第一，台北─日本成田航線名列第九，首度擠進前十。

航空大數據公司OAG每年統計全球航空大數據，其中以最繁忙國際航線統計最受注目。

這項統計以「座位數」計算，第一名台北（TPE）─香港航線以六八三．二萬個座位數，輾壓第二名開羅（CAI）─吉達（JED）的五七五．三萬個座位數。

台北-東京成田 排第9名

台北─香港航線長年是國際最繁忙的航線，OAG分析，這條航線擁有七家航空公司，包括我國國籍航空華航、長榮、星宇，及香港的航空公司國泰、香港航空等競爭，在短短一．五小時的航程中極高度競爭，航空公司選擇以降低票價約六％來爭取客源。

最繁忙航線第九名則是台北─東京成田機場，今年有高達四〇二．一萬個座位數，這是台北─成田航線首度進入前十名排行。這條航線去年排名第十一名，今年成長一％，但較二〇一九年疫情前暴增廿二％。

OAG分析，2025年全球前十大國際航線中，有七條位於亞洲，反映出亞洲地區在全球航空旅行中的主導地位。

第三航廈北廊廳 正式啟用

桃園機場第三航廈北廊廳昨日正式啟用，總統賴清德、行政院長卓榮泰、桃園市長張善政及交通部長陳世凱等共同見證剪綵，將可大幅提升國門運能與旅客服務品質。

賴清德表示，北廊廳於耶誕節啟用是送給國人最好的禮物，不僅推升國家競爭力，更扮演全球供應鏈的後勤支柱。桃園機場第三航廈北廊廳自十二月一日起試營運，至廿四日截止，共執行二五九架次，旅運量達五八八〇一人次。

台北-香港航線仍佔據全球最繁忙航線第一名。圖為香港市景。（記者吳亮儀攝）

2025年全球最繁忙航線前十名，台北（TPE）分別佔據第一、第九名。圖為桃園機場。（記者吳亮儀攝）

台灣人超愛去日本玩，台北-成田航線名列第九名。圖為東京歌舞伎町。（記者吳亮儀攝）

桃園機場第三航廈北廊廳昨日正式啟用。（記者劉信德攝）

