兒童住院 醫師診察費將提高

健保署將調升多項兒科相關給付，預計挹注超過2億元，預計明年第一季有望上路。（資料照）

7項新生兒重大手術支付點數也提升

兒科及重症醫事人力持續流失，衛福部健保署長陳亮妤表示，健保署將提高兒科專科醫師的「加護病房住院診察費」、未滿二歲兒童「一般病床住院診察費」，另調升未滿六歲「精神科日間住院治療費」，以及七項新生兒重大手術支付點數，預計挹注逾二億元，明年第一季可望上路。

挹注逾2億元 明年第一季可望上路

陳亮妤表示，健保署經健保共擬會討論，決定調升多項兒童住院與新生兒手術給付，加護病房住院診察費方面，兒科專科醫師再加計廿％，未滿二歲兒童一般病床住院診察費加成率由卅％調升為六十％，預計挹注一．九億元。

兒童精神科照護負擔相當沉重，陳亮妤說，計畫調升未滿六歲「精神科日間住院治療費」支付點提高八十三％至八十五％，預計挹注八百萬元；健保署醫務管理組長劉林義則補充，新制上路後，單日兒童精神科日間住院治療費可從現行八七七點，提升到一六二三點。

劉林義也提到，健保署將調升隱睪雙側睪丸固定術、腹腔鏡精索靜脈曲張結紮、新生兒壞死性腸炎手術（含腸切除及吻合術）、新生兒壞死性腸炎手術（含腸造口）、新生兒胃穿孔修補術、新生兒臍疝氣修補術（複雜性）、嬰兒鼠蹊疝氣等七項新生兒重大手術支付點數，由三二五〇點至三萬〇七四二點，調升至八二八三點至三萬四〇三四點，預計挹注三千萬元。

此外，為強化急性醫療與長照銜接，提升功能恢復、返家率，並降低再入院率，陳亮妤表示，二〇二六年第一季推動復健病房試辦計畫，將在北、中、南、東各選一間醫院設置「居家模擬無障礙空間」，收案對象包括目前認為較具復健潛能的腦中風及創傷性神經損傷、脆弱性骨折及衰弱高齡族群，並延長急性後期整合照護計畫（PAC）服務期間，儘快恢復生活功能、降低失能與長照需求。

