大學生辦營隊 推廣、招生一舉兩得

台師大營養營有讓學員進行烘焙的環節。（台師大營養營提供）

面對漫長的寒假，大學生有的出國交流、有的修習學校的多元課程，也有的把系上所學推廣給更多高中生，除基本團康，更接洽教授與業師提供專業知識，融入實務案例或動手實作，不只促進專業與溝通能力，也為學系帶動招生。

成大土木系 設計抗震塔

台灣多地震，成大土木系將行之有年的營隊加入抗震元素，走出特色。此屆抗震營總召、大二學生劉宸睿表示，師資包括系上學者與業界人士，除了基礎概論課程，還特別介紹抗震結構及材料，帶領學員實際設計一座「抗震塔」，最後再去國震中心測試抗震能力。也會帶領學員參訪內政部建研所各種實驗室，讓高中生對「土木」有不同的認識。

請繼續往下閱讀...

現代人注重飲食健康，台師大營養學士學位學程以此為主打，吸引高中生，報名相當踴躍。營隊總召、大二學生葉筠琦說，活動大部分是靜態課程但包括食物學、營養知識、時下最新營養議題、學程概況，並透過烘焙課做出成品。

世新公關營 學習危機處理

世新公廣系舉辦全台唯一的「公關營」，此屆總召、大三學生黃譯葶提到，今年以學員突破關卡會獲得保護世界的種子為主題，先由系上教師介紹公關產業，再加入以角色扮演方式進行的「公關案例研討」，學習公關危機處理、與利害關係人互動、品牌運作等，並套用大富翁遊戲模式學習廣告投放，貼近業界需求。

已辦九屆的馬偕醫大聽語營以聽力、語言相關知識為主軸，本屆總召、大二學生蔡晶媛說明，活動安排教授、聽力師以講座方式分享，帶入系上學習內容，並前往聽語中心參訪、操作儀器，亦實際體驗語言治療師在臨床情境中與個案的互動。營隊充分運用醫大教學資源，拿出構造模型展示發聲、聽覺器官的位置與運作，有助參與者思考升學與職涯規劃。

世新公廣系舉辦全台唯一的「公關營」。（世新公關營提供）

已辦九屆的馬偕醫大聽語營以聽力、語言相關知識為主軸。（馬偕醫大聽語營提供）

成大土木系將行之有年的營隊加入抗震元素，走出特色。（成大土木抗震營提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法