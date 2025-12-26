史上最長寒假 大學吹跨域學習風

台師大寒假推出「國際永續冬季學院」，英國格拉斯哥大學、日本九州大學名師來台授課，開放台大系統跨校修讀及全國各大學學生、社會人士參與。（圖由台師大提供）

台大出國主題式見習 日本仙台、沖繩學新創 南非學保育

史上最長寒假已陸續展開，大學紛紛開設多元課程，讓學生有機會進行跨領域及實務學習，如台大不只有國外主題式見習、還有超過四十門各種課程可修習；成大則提供數位基礎、數位通識、主題式模組三大主軸供選擇；台師大聚焦時下最夯的永續議題，邀請外國專家分享。

台大主秘王大銘表示，為鼓勵學生多元、跨域與自主學習，校方首度辦理為期七週的寒假課程，最低授課期間以一週以上為原則，由教師自行規劃實際授課日數，課程數共四十一門，可採計為畢業學分。

校方也有「國際引水人計畫」於寒假開辦到日本與南非的見習團，分別是「台大仙台創新創業見習團」、「台大沖繩藍色經濟與科技創生見習團」、「南非動物保育、犯罪與法醫解密見習團」等，讓同學探索更多跨域跟創新的可能性。

成大16門模組實驗課 不限本科生參與

成大啟動「Open Campus」，打造「無邊界大學」與「開放性世界教室」，教務長沈聖智說明，寒假推出三大主軸多元課程方案，包括數位基礎課程提供微積分、物理等核心科目，助學生鞏固跨域學習的基石；數位通識課程則邀請校內名師開設包括「資料科學程式設計」，將運算思維導入自主學習，以及「流行音樂賞析與實務」展現知識的趣味與深度；此外更規劃約十六門模組化實體課程，以短週期、高密度的教學型態聚焦特定議題，吸引不同系所學生參與、激盪創意。

台師大推如何將永續經驗台灣化課程

台師大抓緊環境永續趨勢，副國際長鄒蘊欣說明，校方推出以SDGs為主軸的課程，邀日本與英國多位教授授課，從永續設計、森林政策、山村治理、環境變遷、決策心理，到文化遺產、永續旅遊與地方創生等多重面向，結合「國際比較、跨文化視野、社會─環境─設計交會的分析方法」，解析台灣在永續發展上的挑戰與可能性。學生可深入探究如何將國際永續經驗進行「台灣化」，並發展出可在地落實的永續政策、社區策略與文化方案。

