彰南路行人庇護島 8個月被撞13次

彰化市彰南路行人庇護島日前再度被車輛撞擊，已是八個月來第十三度被撞，地方人士直指是庇護島太小，駕駛人迴轉時「看不到」，建議這個庇護島「加寬加大」；公路局彰化工務段對此表示，彰南路中央分隔島「量體」較小，庇護島貿然加大恐將危及行車動線，呼籲用路人迴轉時要注意庇護島，避免撞擊導致車輛受損還要挨罰。

彰南路行人庇護島被車輛撞擊十三次，引起熱烈討論，有民眾認為只要增加處罰，駕駛就會記住，不再撞庇護島；但也有人不認同，質疑連撞十三次，庇護島本身設計沒問題嗎？

地方質疑看不到 應加寬加大

另有地方人士指出，彰化市秀傳醫院前的中山路中央分隔島，設有一座行人庇護島，庇護島既寬又長，島上還矗立一支交通號誌桿，這裡從未被車輛撞過，彰南路庇護島或可比照改善，予以「加寬加大」。

公路局彰化工務段長廖志彬表示，秀傳醫院前庇護島「量體」夠長夠寬大，且當初是直接從分隔島「切開」成為行人穿越道，並非後來才增設庇護島，彰南路的分隔島「量體」較小，若貿然加寬加大，恐危及行車動線。

公路局︰恐危及行車動線

他強調，彰南路庇護島設有黃色標線、黃黑斜紋、導標、交通桿、危險標記、指示標誌桿及路口行車導引線等設施，最重要的是駕駛人迴轉前應注意前方路況。

