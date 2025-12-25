為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    香灰丟垃圾車 「塵爆」吞噬清潔隊員

    2025/12/25 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    民眾把大袋香灰丟垃圾車，瞬間整袋爆開，清潔隊員被香灰粉塵覆蓋。（民眾提供）

    民眾把大袋香灰丟垃圾車，瞬間整袋爆開，清潔隊員被香灰粉塵覆蓋。（民眾提供）

    隊員一度睜不開眼幸無礙 草屯公所提醒應加水弄濕、排出空氣打包

    草屯鎮公所清潔隊垃圾車，二十三日傍晚收運垃圾時，有民眾把大袋香灰丟垃圾車，瞬間整袋爆開，大量香灰飛散，清潔隊員一度睜不開眼睛，停了幾秒才衝下車拍掉身上粉塵，後來稍清洗後繼續執勤。鎮公所提醒，整袋香灰丟前先弄濕，並將袋內的空氣排出、袋口束緊再丟。

    草屯鎮公所清潔隊四號垃圾車，前天傍晚在市區敦和里收運垃圾時，有民眾提兩袋用黑色袋子裝的垃圾出來丟，其中一袋裝了香灰，才丟進車子即瞬間爆開，香灰粉塵幾乎將隨車清潔隊員「吞噬」，清潔隊員眼睛無法睜開，等了二、三秒才有辦法開眼睛，趕緊下車清理身上的香灰。

    民眾丟香灰過程被監視器拍下，提供給地方臉書社團「草屯人」管理員，將影片PO到社團，提醒民眾不要再做類似的危險行為。

    民眾建議分裝小包比較安全

    影片PO出引起熱議，有鎮民說清潔隊員直接變「煙霧人」，很多人除對丟香灰民眾行徑不予認同，也指這名鎮民完全沒有為辛苦的清潔隊員著想，香灰大量爆開，清潔隊員有可能因此眼睛受傷或有吸入性的問題；有人則建議香灰要丟最好分裝成小包比較安全。

    不少鎮民都關心隨車清潔隊員有無受傷，草屯鎮公所清潔隊說，該名隊員沒有受傷，後來經簡單清洗後，即繼續執勤。

    草屯鎮長簡賜勝表示，昨日已關心了解前日隨車的清潔隊員，得知該隊員身體無大礙才放心。拜託鎮民若要把香灰隨袋丟垃圾車，應先確定是否完全熄滅降溫，而倒進袋子的香灰也要加水弄濕，並讓袋子裡的空氣排出，最後再把袋口束緊之後，才能拿出來丟垃圾車。

