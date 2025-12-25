（台中）曉明62年校慶 跨越逾50年學姊妹演出

曉明女中62週年校慶，由鼓號樂隊校友學姊，與管旗隊初二學妹，橫跨第8屆到60屆的跨世代合體演出。（記者蔡淑媛攝）

曉明女中昨天六十二週年校慶，七十名昔日鼓號樂隊校友學姊中，最資深團員已六十八歲，與管旗隊一一一名在校生國二學妹，橫跨第八屆到六十屆的跨世代合體演奏，以音樂演奏搭配隊形變化，共同表演同心圓與百合花隊形，獲得滿堂彩，充滿傳承與青春的感動。

曉明女中初中鼓號樂隊於一九六九年成立，一九九五年轉型為管旗隊，今年也是鼓號樂隊轉型三十週年。

請繼續往下閱讀...

校友學姊鼓號樂隊以「同心圓」、「校徽百合」隊形，重現鼓號樂隊風采，與國二管旗隊學妹合體，呈現動人的薪火相傳，接著在校生管旗隊再登場演出，最後全校場齊唱「生日快樂歌」，樂聲迴盪。

學姊鼓號樂隊昨天登場前，歷經一年練習，六十八歲、第八屆的傅蒨雯直呼恍如隔世，她笑說，出隊時與五十年前一樣興奮，學妹也直呼「學姊好棒」、「學姊展現的是精神，我們則是努力演出」。

這次鼓號樂隊與管旗隊共同演出，有校友從美國、香港特地回台，也有母女檔同台，校長劉美嘉說，這次跨世代合作表演，代表薪火相傳，「學妹不要怕，學姊在這裡」，象徵曉明人守護與傳承不息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法