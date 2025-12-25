為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《就職7週年》盧秀燕稱市政有始有終 綠批工程延宕

    2025/12/25 05:30 記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導
    盧秀燕強調，任期最後一年專注市政不談未來規劃。（記者廖耀東攝）

    盧秀燕強調，任期最後一年專注市政不談未來規劃。（記者廖耀東攝）

    盧︰任期還有1年 不用急著幫我找工作 民進黨︰少做個人秀 下屆換黨做

    台中市長盧秀燕二十四日舉行就職七週年記者會，這也是市長任內最後一次就職記者會，她逐一細數政績，至於參選總統的呼聲，她強調「現階段不用急著幫我找工作」，她對市政會有始有終；對此，民進黨議員批她七年任內重大工程延宕，預算一再追加，下一任市長應該要換黨做，國民黨議員則建議她卸任後參選總統。

    前地政局長吳存金涉貪起訴

    此外，前地政局長吳存金昨天被台中地檢署提起貪污等罪名公訴，檢方指控她把私人的家庭聚餐費，以首長特別費名義核銷，民進黨議員嘲諷，「起訴就在市長盧秀燕就職七週年記者會當天」，特別費應比照第二預備金模式，受議會監督。

    表態角逐下屆台中市長的國民黨立法院副院長江啟臣、同黨立委楊瓊瓔昨天都到場，兩人站在盧的兩旁合照，盧則暗指說，明年此時是新任市長就職，「新市長可能就是在場的人」。

    盧秀燕逐一陳述政績，包括空氣換新、捷運綠線開通、雙十公車、YouBike有一七千百站、台中會展中心、綠美圖等重大建設完工，興建中的則有巨蛋、延伸市政路、東豐快速道路等；她並強調任期還有一年，「現階段不用急著幫我找工作」，她對市政有始有終、專心市政。

    對此，民進黨議員陳淑華、楊典忠則抨擊盧七年任內，工程延宕，預算年年追加，像海洋館、綠美圖、國際會展中心，都是延宕多年後，今年才陸續完工啟用，下屆市長應該換黨做；議員陳俞融、張芬郁則痛批，台中這七年被盧秀燕耽誤了，其七年表現堪稱是「趴」下去；周永鴻則要盧秀燕最後一年應該專注市政、少做個人秀。

    國民黨︰民眾感受得到進步

    國民黨議員李中、陳文政則表示，中市重大建設一一完工，民眾感受得到進步，李中更建議盧市長卸任後可選總統，中部建設會更多，中部人才也可到中央，台中市發展經驗，也能夠運用到全國。

