    嘉縣18鄉鎮市 半數公所普發現金

    2025/12/25 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導

    嘉義縣大林鎮與阿里山鄉代表會，昨相繼通過普發現金案，大林鎮將於明年三月廿八、廿九日兩天普發消費金三千元，阿里山鄉最快在明年農曆年後普發六千元紓困金，目前全縣十八個鄉鎮市已有半數公所宣布普發現金。

    阿里山春節後發6千 大林3月底發3千

    大林鎮長許有疆說，普發三千元案由公所提案送鎮代會審議通過，總預算約九千萬元，由公庫自有財源稅收支應；公所也將搭配推出每週舉辦抽獎活動刺激消費，讓鄉親在傳統商店與觀光工廠等地消費，活動辦法待公告。

    阿里山鄉代會臨時會昨提案通過普發六千元案，依全鄉人口不到五千兩百人推估，需支出約三千一百萬餘元，鄉親要領到六千元，至少要等到農曆年後。

    阿里山鄉長高瑞芳說，這幾年地方特產轎篙筍嚴重枯死，今年又遭受七二八豪雨重創，對鄉民生計造成重大衝擊；近年公共造產「阿里山閣大飯店」為公庫挹注四、五千萬元，公所評估財政狀況，與鄉代會事先溝通普發現金案，最後達成由鄉代會提案的共識。

    目前嘉縣已發放或定案將普發現金的鄉鎮市，依發放金額多寡依序為阿里山鄉六千元，義竹與竹崎鄉各五千元居次，三千元的有太保市、梅山、新港鄉與大林鎮，朴子市及民雄鄉各兩千元。

    中埔鄉長李碧雲、水上鄉長林緗亭、六腳鄉長黃鉦凱、東石鄉長林俊雄、番路鄉長蕭博勝、布袋鎮長蔡瑋傑等人昨都強調，巧婦難為無米之炊，未能普發現金，只能向鄉親說聲「抱歉」。

