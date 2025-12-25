黃敏惠︰下月嘉市普發現金6千

嘉義市長黃敏惠在就職7週年記者會強調，嘉市堅持「顧產業顧民生」。（記者丁偉杰攝）

12/8以前設籍 明年1月24、25日發放

嘉義市長黃敏惠昨舉行第二階段執政七週年記者會，也是她隔屆回鍋邁入第十六年，對於今年歷經丹娜絲風災與國際關稅衝擊，她強調，嘉市堅持「顧產業顧民生」，並正式宣布普發現金六千元將於明年元月廿四、廿五日兩天發放，「發放設籍基準日」為今年十二月八日（含當日），後續由市府正式發布相關公告和注意事項。

黃敏惠說，「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，內容涵蓋促進商圈與夜市活絡、觀光產業補助、永續新生活推動等，運用歲計賸餘加碼普發每位市民六千元現金。

就職7週年 黃︰堅持顧產業顧民生

黃敏惠在記者會細數嘉市大步向「經濟共榮、社會共創、環境共生」三面向邁進，提升市民安全與生活品質，營造「幸福城市」，實踐「共好」的歷程與目標。

對於黃市府施政，副議長張榮藏認為，市府對於經濟發展與青年政策須更具前瞻性，透過產業轉型、創新創業輔導與就業媒合，吸引青年留在嘉義及返鄉發展，為城市注入活力。

張榮藏指出，市民安全與生活品質應為執政首要，市府應針對易淹水路段、老舊道路與人行環境加速系統性改善，結合前瞻建設與智慧管理；對於高齡友善與社會照顧應持續擴充，強化長照資源與社區照顧據點，完善社會安全網。

副議長︰經濟發展、青年政策應更前瞻性

嘉市正舉行「建城三二〇+一城市博覽會」系列活動，議員林煒軒表示，黃敏惠任內成功舉辦多場大型活動，為嘉市帶動觀光人潮，然而當絢麗活動落幕後，如何將短期觀光熱潮轉化為長久的城市資產，留下可持續發展根基，更是市府須面對的重要課題。

議員王浩說，市府將成立「勞工及青年發展處」，希望用更多預算資源投入青年創就業，加強對青年的協助，並強化對勞工與弱勢勞動者的支持照顧。

