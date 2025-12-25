廢瓶、木板創作 西螺點亮耶誕樹

雲林縣環保局以寶特瓶創作「瓶安耶誕」永續耶誕樹。（雲林縣環保局提供）

迎接耶誕節，雲林縣環保局與西螺七崁武術文教基金會志工在西螺森活武樹園區以廢棄保特瓶、木棧板等再利用，創作兩棵環保耶誕樹，入夜點燈溫馨又浪漫，吸引許多民眾前往拍照打卡。

西螺森活武樹園區位在濁水溪畔，原為堆置廢棄物、雜草叢生的髒亂點，經雲林縣環保局融入環保、生態、地方七崁武術文化改造，成為地方休閒觀光景點，也是空品淨化區，平日由西螺七崁武術文教基金會協助維護，開放兩年吸引近四萬人次造訪，成為西螺周邊民眾休閒場所，也有外縣市單位來參訪取經。

推廣循環永續、節能減碳，同時也迎接耶誕節，環保局與志工一起動手以寶特瓶做成「瓶安耶誕」永續耶誕樹，層層透光；另廢棄木棧板裁切成不同大小，交錯組合堆疊成一棵耶誕樹，連底座也是用報廢的電纜線木捲盤所製作，讓耶誕樹更加穩固。

環保局長張喬維表示，這兩棵耶誕樹都是使用廢棄物回收利用，搭配燈光，不僅有溫暖的耶誕節氣氛，也讓大家知道廢棄物回收再利用後，經濟循環可以讓它展現不同的樣貌，歡迎大家前往西螺森活武樹園悠閒漫步、欣賞環保耶誕樹。

雲林縣環保局與西螺七崁武術文教基金會志工利用廢木棧板創作一棵環保耶誕樹。（記者黃淑莉攝）

