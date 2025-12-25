中華郵政 今年稅後淨利達百億

王國材預估中華郵政今年公司稅後淨利可達100億元。（記者林志怡攝）

今年受到美國關稅政策衝擊，新台幣匯率短期內大幅升值，中華郵政營運一度遭受挑戰，董事長王國材坦言，公司在今年六月面臨很大虧損，所幸今年下半年台股上揚、新台幣匯率回穩，預估今年稅後淨利可達一百億元，自二〇二三年的低點後持續回升。

快捷、包裹 郵遞業務將轉型

王國材說，郵政業務上，隨著數位化潮流，今年丹麥郵局已經全面停止平信投遞並拆除郵筒，中華郵政每年投遞量也以約二七八〇萬件的速度減少，每年收入減少約三億元，因此公司需要轉型，快捷、包裹是轉型重點。

王國材說明，中華郵政營收在二〇二三年虧損十六．五億元，二〇二四年回升至淨利廿六．五億元，今年受到美國關稅政策衝擊，公司在六月提領責任準備金一〇六億元。但透過資金運用、團隊努力拓展郵務、儲匯、壽險等業務，今年已經轉虧為盈，預估年底稅後淨利可達到一百億元，且存回一百五十億元的責任準備金。

截至今年十二月廿三日，中華郵政提供普發一萬服務超過八三九萬人次。王國材說，其中直接入帳、登記入帳計四百五十萬人次、ATM領現有一三六萬人次、臨櫃提領有二五四萬人次。

