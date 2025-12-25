剴剴悲劇2年 收出養流程調整

約30位社工在衛福部大門前鋪開白布條，悼念剴剴。（記者林志怡攝）

台北市一歲男童「剴剴」兩年前遭保母虐待致死，引起各界關注。社工工會昨日要求衛福部強化家庭支持資源，並通盤檢討替代性照顧與安置體系。衛福部社家署長周道君表示，目前已調整收出養流程，由地方政府把關，另也強化居家托育安置訪視頻率，並透過社安網支持家庭。

台北市、嘉義市、高雄市、花蓮縣社工職業工會以及台灣全國兒少安置機構聯盟等，昨日赴衛福部哀悼剴剴，台北市社工職業工會副理事長沈曜逸控訴，台灣兒少權益至今未被妥善重視，許多相關制度並未獲得通盤檢視，社工一而再、再而三地成為替罪羔羊。

第一線社工盼獲實質資源

台北市社工職業工會理事廖貽得則指出，許多第一線社工反應，如果能在前線得到更有效、實質的資源，或可避免兒童遭到安置或出養，但迄今政府仍沒能加強前端資源支持，讓社工疲於調查與評估，無力進行最重要的家庭陪伴與處遇。

花蓮縣社工職業工會理事黃浚嘉強調，當孩子不得不離開原生家庭、進入收出養體系，國家應擔起親權角色，呼籲國家應通盤檢討替代性照顧體系。

衛福部社家署長周道君表示，衛福部針對收出養流程進行全面檢討，孩子收出養與否，經媒合機構進行專業評估後，還須要與地方政府進行最後確認，同時也提高居家托育安置孩童的訪視次數，並透過社會安全網、「社會救助法」等提供家庭支持。

社工將白百合、白玫瑰一一放在白布上以表對剴剴的追悼。（記者林志怡攝）

