為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    剴剴悲劇2年 收出養流程調整

    2025/12/25 05:30 記者林志怡／台北報導
    約30位社工在衛福部大門前鋪開白布條，悼念剴剴。（記者林志怡攝）

    約30位社工在衛福部大門前鋪開白布條，悼念剴剴。（記者林志怡攝）

    台北市一歲男童「剴剴」兩年前遭保母虐待致死，引起各界關注。社工工會昨日要求衛福部強化家庭支持資源，並通盤檢討替代性照顧與安置體系。衛福部社家署長周道君表示，目前已調整收出養流程，由地方政府把關，另也強化居家托育安置訪視頻率，並透過社安網支持家庭。

    台北市、嘉義市、高雄市、花蓮縣社工職業工會以及台灣全國兒少安置機構聯盟等，昨日赴衛福部哀悼剴剴，台北市社工職業工會副理事長沈曜逸控訴，台灣兒少權益至今未被妥善重視，許多相關制度並未獲得通盤檢視，社工一而再、再而三地成為替罪羔羊。

    第一線社工盼獲實質資源

    台北市社工職業工會理事廖貽得則指出，許多第一線社工反應，如果能在前線得到更有效、實質的資源，或可避免兒童遭到安置或出養，但迄今政府仍沒能加強前端資源支持，讓社工疲於調查與評估，無力進行最重要的家庭陪伴與處遇。

    花蓮縣社工職業工會理事黃浚嘉強調，當孩子不得不離開原生家庭、進入收出養體系，國家應擔起親權角色，呼籲國家應通盤檢討替代性照顧體系。

    衛福部社家署長周道君表示，衛福部針對收出養流程進行全面檢討，孩子收出養與否，經媒合機構進行專業評估後，還須要與地方政府進行最後確認，同時也提高居家托育安置孩童的訪視次數，並透過社會安全網、「社會救助法」等提供家庭支持。

    社工將白百合、白玫瑰一一放在白布上以表對剴剴的追悼。（記者林志怡攝）

    社工將白百合、白玫瑰一一放在白布上以表對剴剴的追悼。（記者林志怡攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播