台東地震晃台 一週內恐有規模6餘震

接近震央卑南鄉的台東市叮哥豐田店設備掉落滿地，提早打烊。（民眾提供）

台東昨日晚間五時四十七分發生芮氏規模六．一的地震，台東縣卑南最大震度達到五弱，中南部地區也普遍有三級、四級震度，北部地區也有感，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，未來三至七天內可能再有規模五．五至六的餘震出現，提醒民眾做好防震準備。

中央氣象署指出，昨日台東縣政府北方十．一公里處發生芮氏規模六．一的地震，且地震深度僅十一．九公里，台東縣卑南最大震度達到五弱，台東縣台東市、花蓮縣富里、屏東縣三地門最大震度達到四級，另高雄市、南投縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市、彰化縣等也普遍有三級震度，其他縣市也普遍出現一級、二級震度，幾乎全台有感。

卑南鄉商店貨架倒塌 緊急宣布提早打烊

吳健富指出，這次地震屬於極淺層地震，氣象署總計發出三報國家級警報，除基隆、金馬等未達標準外，其他縣市的民眾應該都有收到通知，未來三天至七天期間仍可能出現規模五．五至六的餘震，民眾務必平時就要做好防震準備。

台東縣卑南鄉平安夜發生芮氏規模六．一的極淺層強震，突如其來的強震，造成多家連鎖賣場因貨架倒塌、商品毀損嚴重，晚間緊急宣布「提早打烊」。

像被地底的東西撞擊 民眾嚇壞衝出家門

當地民眾表示，震動發生的瞬間「像被地底的東西撞擊」，隨後是劇烈的左右搖晃，許多家中的吊燈、餐具發出巨大聲響，甚至有民眾嚇到衝出家門，直呼：「這是近年來感覺搖最大的一次，真的嚇壞了！」

台東體中健身館天花板掉落。（民眾提供）

地震造成台東市正一大賣場貨物掉落，鋪滿走道。（民眾提供）

