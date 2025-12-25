高齡者繳回駕照 乘車優惠多

高齡者換照年齡成為熱門議題。（監理站提供）

教育部、衛福部、交通部多項元旦新制即將上路，聚焦少子化與高齡社會，涵蓋青年國際交流、學生住宿補貼等，也透過「韌性特別條例」加強照顧弱勢族群，高齡者換駕照新制也受矚目。

教育部多項教育新制，涵蓋青年國際交流、弱勢學生出國機會、青年職涯銜接及學生住宿補貼等政策，回應少子化與社會結構轉變帶來的挑戰。

青年職涯銜接、國際交流、海外圓夢 多管齊下

在青年國際力培育方面，教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」新增「圓夢助力方案」，補助對象首度向下至十五歲至未滿十八歲青年，以及就讀公私立高中職但已年滿十八歲學生，優先協助資源相對不足的青年走向國際。

社會福利方面，政府透過「韌性特別條例」加強照顧弱勢族群，低收入戶每人每月加發一千元、中低收入戶每人每月加發七五〇元，為期十三個月；家庭總收入介於最低生活費一．五倍至二．五倍者，也可每人每月再加發五百元，約五十四萬人受惠。

生育補助方面，明年起，國民年金被保險人及未參加相關社會保險的新生兒生母，生育補助提高至每胎十萬元，雙胞胎以上依比例增給，初估約兩萬人受惠。

醫療與防疫方面，健保新增「高血脂醫療給付改善方案」，並調整急診與慢性肺阻塞給付機制；此外，成人公費肺炎鏈球菌疫苗改採PCV20單劑接種；四十五至七十四歲民眾終身有一次幽門螺旋桿菌篩檢。

今年五月，新北市三峽區七十八歲余姓老翁開車衝撞剛放學的國小學童，釀成三死、十二傷慘劇，余姓老翁也傷重死亡。交通部因應這起事件，推展高齡者換駕照新制。

明年元旦起，七十歲以上主動繳回駕照者，交通部公路局將提供TPASS電子錢包乘車支出每月五十％回饋金，每月上限一千五百元，每人可申請一次，補助期間二年。

目前七十歲到七十四歲、尚未年滿七十五歲的駕駛人，還不需要辦理高齡換照。明年五月起，滿七十歲以上的長輩在收到監理所（站）的通知後，再辦理換照，不用提前要求換照。

