民生新制下週上路 聚焦少子、高齡化

農業、衛福、教育新制一覽表

農保生育給付 每胎將從61200元 提高到10萬元

二〇二六年將屆，各項民生新制聚焦少子化與高齡化趨勢。農業部自新年元旦起推行新制，農保女性被保險人的生育給付每胎將從六萬一千二百元提高到十萬元。而朝野立委爭相呼籲提高老農津貼，立法院衛環委員會昨天排審「老年農民福利津貼暫行條例修正草案」。農業部長陳駿季表示，農業部支持調整發放額度機制、適度放寬排富標準，但立委提案將老農津貼從每月新台幣八一一〇元調高至一．二萬元、一．五萬元，「我覺得太高了」。

立委提案老農津貼調至1.2萬 陳駿季：太高了

陳駿季建議，在維持現行定期調整機制下，可增訂期中檢討時點，以因應短期物價飆漲，例如定期依CPI成長率調整，或當CPI累計成長率三％至五％即予調整。因暫行條例已逾十二年未調整，可朝放寬排富方向處理，其中農業外所得、土地與房屋價值則依參考CPI與土地公告現值增幅。

未完成家貓植入晶片與登記 最高罰1.5萬

隨寵物數量增加，也規定明年起所有家貓都要植入晶片與登記，未完成的飼主最高可罰一．五萬元，可按次開罰飼主。

隨我國爆發首例非洲豬瘟疫情，廚餘養豬將於二〇二七年起完全落日。為協助轉型，即起到明年一月底前轉型飼料養豬場，每頭補助三千六百元，之後轉型者每頭補助一千八百元，並依養豬場規模補助餵飼系統，提供最高額度六百萬農業專案貸款等。

為保障遠洋漁船外籍工人權益，漁業署自明年元旦起，實施遠洋漁船工資通報及墊償機制，相關漁業公協會需在明年三月底前備妥墊償準備金，也推動漁船筏裝設漁船自動識別系統（AIS），才能享有優惠油價補貼。

農業部表示明年起女性農保受保人生育給付將提高到每胎10萬元，但須等立院審議通過明年度預算。（記者楊媛婷攝）

農業部公布寵物飼養指南通則。（農業部提供）

