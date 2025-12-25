為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    融入客家意象 高雄盤花公園週末開園

    2025/12/25 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    社區居民共創的「藝術櫥窗」。（記者葛祐豪攝）

    社區居民共創的「藝術櫥窗」。（記者葛祐豪攝）

    高雄市三民一號公園變身一變為盤花公園，融入客家傳統「五花九香」的盤花意象，預計本週末（廿七日）正式開園，可望串聯新客家文化園區、愛河之心、中都溼地公園，形塑愛河沿線的休憩廊道。

    位於同盟路的三民一號公園，面積廣達四．五公頃，因土壤鹽化問題嚴重，高市府去年六月投入七七〇〇萬元整建，除優化嚴重鹽化的土壤、大量減少硬鋪面，同時新植七十六株喬木及四萬七千多株灌木，並融入客家傳統五花九香的「盤花」文化。

    高市客委會指出，公園亮點是利用原設施改造為居民共創的「藝術櫥窗」、濃縮客家族群在高雄開拓耕耘的「陶板藝術牆」、展現客家竹編藝術的「蛹道裝置」、一條一條枕木步道象徵客家人來自四面八方的「縱貫線步道」，並導入剪紙圖騰與客家詩詞，透過雷切鐵板轉譯客家美學的「樹木涼亭」等，將客家文化鑲入每個角落。

    廿七日開園將舉辦生態嘉年華，有園區走讀、手作工作坊及盤花茶席等活動，現場也設有盤花市集，提供在地美食；另設計客語闖關、喜慶竹砲體驗、擲筊活動，參與擲筊就有機會把一萬元帶回家。

    市議員張博洋指出，三民區是高雄市客家人聚居最多的行政區之一，盤花公園啟用後，有助凝聚客家族群；建議可結合公園內的地標「光之塔」，假日引進文創市集帶來人潮。

