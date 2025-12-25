高雄大里拆、小里併定案 明年7/1實施

鼓山區龍水里將拆成兩里，改名為北美術館里、南美術館里。（記者許麗娟攝）

七個大里拆成十七里、十四個小里合併為七個里 可趕上明年底選舉 不影響市民權益

高雄市總人口數二七一萬多人，全國前十一大里包辦七里，高市府推動里別調整昨天終於定案，共有七個里拆分成十七里、十四個小里合併為七個里，明年七月一日正式實施，趕上明年底地方選舉；民政局同步於官網設置「高雄市里鄰編組及調整專區」供查詢，強調民眾權益不受影響。

全國前11大里 高雄有7個 人口逾兩萬

高雄市共八九〇里，全國前十一大里包辦七里，以左營區三個里最多，全國最大福山里人口數高達四．五萬人、全國第四菜公里三．四萬人、全國第七新上里近三萬人；還有全國第二鼓山區龍水里三．五萬人，其餘還有全國第九楠梓區清豐里、全國第十三民區鼎泰里、全國第十一仁武區八卦里，人口數均逾二萬人。

全國最大福山里4.5萬人 拆為4里

其中，左營區福山里確定拆為福山、福華、福檳、福榮等四里，菜公里拆分蔡公、高鐵、葫蘆三里，新上里分成新上、新超二里；原本反對聲浪最大的鼓山區龍水里拆為北美術館里、南美術館里，楠梓區清豐里分成清豐、清翔里，仁武區八卦里拆為八卦、八德二里；原民區那瑪夏區達卡努瓦里拆成達卡努瓦里、瑪星哈蘭里；三民區鼎泰里因尚未達成共識，暫不調整。另有十四個小里將合併為七個里。

龍水里拆成兩里 里長不滿事前不知情

鼓山區龍水里逾三萬五千人，確定拆為兩里，龍水里長初學霖不滿表示，龍水里涵蓋完整的美術館特區，居民素質高，他一直不願意拆里，對於民政局「獨裁硬幹」只能尊重；高雄市議員李喬如表示，龍水里是新興開發區，八月底開說明會時有九成五的里民反對拆里，民政局決定拆里太草率。

鼓山區長：可提升建設和服務

鼓山區長鄭明興表示，龍水里拆里後，北美術館里約一萬九千人，南美術館里約一萬六千人，對於基層建設、防疫、巡守隊及服務都能提升，也能減輕里長壓力。

