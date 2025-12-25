為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    滿州長樂國小「一山一水」課程 奪企業特別獎

    2025/12/25 05:30 記者蔡宗憲、羅欣貞／屏東報導

    位處屏東偏鄉、被戲稱為「最遠學校」的滿州鄉長樂國小教學團隊研發的「一山一水」校訂特色課程，日前在第五屆「未來教育台灣一百」甄選中，不僅入選「台灣一百」，更一舉奪下「企業特別獎」，獲得十萬元獎金肯定。而大成國小轉型為全台第一所藝術實驗小學，則榮獲教育部第十二屆「藝術教育貢獻獎」績優學校獎。

    長樂國小校長黃文聰說，「一山一水課程」的核心打破教室的圍牆，帶領孩子走進家鄉的山林與溪流，不再只是被動接受知識，而是透過動手學、願分享，最終實踐排灣族語中「masan caucau（真正的人）」的教育願景，讓學校與社區、前人經驗產生深刻連結。

    「最遠的學校，要有最好的教育！」黃文聰感性表示，偏鄉孩子常因環境限制而缺乏自信，但透過這套課程，孩子們必須站上舞台分享學習成果。看著孩子從原本低頭畏縮，到現在能自信地向外賓介紹家鄉，這種轉變是給教師團隊最大的回饋。

    大成國小位於屏縣新埤鄉，縣府於二〇二一年將其轉型為藝術實驗小學，因辦學受到肯定，全校學生從廿多人成長到約一百人，校方以「身體為核心、藝術為方法、土地為教室」的辦學理念，將舞蹈、視覺藝術、環境走讀與公共美學融入日常課程，並長期串聯社區與跨域專業資源，在重大慶典、藝術營隊與共學行動中帶動全村共辦教育。

