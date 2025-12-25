就職3週年 周春米兌現生育津貼、班班喝鮮奶

周春米就職3週年向屏東鄉親說明施政績效及未來方向。（記者葉永騫攝）

72年來屏東第一位女縣長 說明1千個日子施政成果

屏東縣長周春米昨天就職三週年，她以十大建設、十大貼心、十大精彩的內容，說明一千個日子的努力成果，從生育津貼、班班喝鮮奶到老人假牙補助等政策，從城市到山海，從建設到產業文化等，希望讓縣民生活更好、城市更有競爭力，未來成為南台灣科技與生活樞紐。

敬老、博愛卡補助翻倍到1千點

周春米表示，作為地方自治史七十二年來屏東第一位女縣長，三年來帶領縣府團隊兢兢業業，希望讓縣民生活更好，政策要真正走進生活，在「十大貼心」裡，她發放生育津貼，明年起更加發「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，最高可領二萬四千元，並開辦補助長者裝置假牙計畫；敬老卡、博愛卡補助翻倍升級到一千點，補助家戶廚餘機也大受歡迎。

明年預算少20億 但建設不會停

「十大精彩」則是積極與世界交朋友，包括日本、紐西蘭、美國、澳洲加強交流，讓世界看到了屏東。「十大建設」中高鐵特定區、五大社會住宅、規劃新建三大圖書館和三大公園，給鄉親及孩子們更好的藝文生活空間，各項基礎建設不管是道路、治水防洪、學校老舊廁所、操場跑道修繕，都將盡力完成。

對於財劃法問題，因立法院迄今尚未審查中央總預算，縣府團隊在編列明年度預算時就把風險算進去，經過盤點後縣府明年預算較今年減少二十億，但一切仍在掌握當中，縣府會密切關注相關預算審查及縣府財源，屏東的建設不會停，屏東的照顧也不會少，未來屏東將迎來科技產業、太空產業，更是國家半導體S科技廊帶的重要版圖之一，讓屏東能邁向宜業、宜創、宜發展的新城市階段，成為南台灣真正具有吸引力的科技與生活樞紐，讓屏東更好。

