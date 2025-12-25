台東土坂小學種「太空紅藜」 收成20公克

台東縣達仁鄉土坂vusam文化實驗小學，收成約廿公克的第一代太空紅藜。（記者黃明堂攝）

歷經七個月太空旅程的紅藜種子重返地球，今年四月栽種在台東縣達仁鄉土坂vusam文化實驗小學內，九月成功收成約廿公克的第一代太空紅藜。縣府將整合教育、農業與觀光能量，讓台東的故事從土地走向太空。

縣政府昨天舉辦「黑盒子．紅寶石」太空紅藜種子頒贈記者會，國家太空中心副主任余憲政致贈紅藜項鍊與太空紅藜種子予縣府，由縣長饒慶鈴代表接受。教育處說明，台灣選定台灣紅藜、姬蝴蝶蘭、甜椒及向日葵等四種作物，參與日本推動的「亞洲種子送上太空計畫」，於二〇二〇年底與其他七國共十四種作物種子，一同送往國際太空站，停留約七個月後返抵地球。其中，紅藜種子來自達仁鄉土坂村，返地後由國家太空中心交付部落及土坂實小師生，並於今年四月正式播種。

饒慶鈴表示，「紅藜從部落出發飛向宇宙，如今帶著旅途的力量回到原鄉生根」，將成為縣府跨領域推動的重要起點。財經處則將研議太空紅藜與地方產業、文創開發及永續品牌的結合，形塑「紅藜上太空、太空回台東」的核心敘事，深化紅藜的文化與產業價值。

