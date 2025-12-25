為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    強震襲台東 多家賣場商品掉落毀損

    2025/12/25 05:30 記者黃明堂、劉人瑋／台東報導
    卑南鄉昨天傍晚發生芮氏規模六．一強震，台東體中宿舍出現漏水。（民眾提供）

    卑南鄉昨天傍晚發生芮氏規模六．一強震，台東體中宿舍出現漏水。（民眾提供）

    昨天傍晚五點四十七分，台東縣卑南鄉發生芮氏規模六．一的極淺層強震，造成多家連鎖賣場因貨架倒塌、商品毀損嚴重。接近卑南鄉的國立台東體中多棟建築物天花板墜落、水管破裂，學生宿舍目前完全無熱水可供使用，所幸學生都平安無事。

    台東體中天花板墜落 水管破裂漏水

    台東縣政府災情查報，除賣場受損與局部停水外，尚未傳出重大傷亡，但耶誕前夕的這場震撼，讓不少民眾度過了一個不安的夜晚。多家五金賣場、連鎖超市如大全聯、正一五金行等皆傳出災情，成排的醬油、米酒等玻璃瓶罐不敵劇烈搖晃，「跳水式」從貨架跌落，液體與碎玻璃流滿一地，空氣中瀰漫著濃厚的酒醋味。此外，零食餅乾、生活雜貨也散落在狹窄走道，讓原本準備購物的民眾嚇得倉皇逃生。

    台東監獄圍牆石塊崩落 監舍結構安全

    地震過程中，矯正署台東監獄外牆出現部分石塊崩落情形，獄方表示，崩落的圍牆屬於老舊建築，並未連結到房舍或監舍整體結構，整體結構安全無虞，已派人清理石塊，確保周邊環境安全，囚犯仍在安全管控下。

    台東體中學生餐廳隨處可見掉落的天花板碎片與碎石，天花板內部管線與結構外露，多棟建築物水管破裂，校內廁所天花板出現大量漏水如瀑布般傾瀉。校方封閉受損建築，嚴禁師生進入危險區域，並將安排專業結構技師進行安全檢查，以決定後續修復計畫。

