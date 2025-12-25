基隆捷運八堵機廠 兩階段取得用地

基隆捷運八堵站將設機廠，站體與機廠將分階段開發。（記者盧賢秀攝）

有駐車及車輛調度需求 目前設站體不拆民房

基隆捷運將在基隆八堵站蓋機廠，引發地主反彈，新北市捷運局二十四日晚在暖暖區八中里舉辦八堵機廠規劃配置及基捷進度說明會，為避免影響捷運建設期程，將分兩階段取得用地，優先取得基隆捷運必要設施的用地，其餘範圍等民生汐止線台北市段綜合規劃核定再取得用地，目前站體不會拆遷民房。

為免影響建設期程 分A、B兩基地

新北市捷運工程局表示，基隆捷運計畫已完成基本設計，今年二月召開兩場都市計畫公開展覽前座談會，而八堵站蓋機廠主要是考量基隆捷運、民汐線與汐東線等捷運路線完工後，將會有駐車及車輛調度需求而增設，北北基三市已達成共識由新北市政府擔任八堵機廠開發主管機關。為免影響捷運建設期程，分成A、B兩基地，前者為軌道建設及站體，後者為機廠。

新北捷運工程局副局長鄭智銘強調，站體部分沒有太大爭議，也不會拆遷民房，有空橋直連到前站及轉乘停車，也與台鐵協議，有地下連通道轉乘，第一階段先施工。

捷運聯合開發 地主有三種選擇

至於規劃捷運聯合開發，地主有三種選擇，可比照市價協議價購，參與開發或是領完補償保留未來開發權益，最後才是政府徵收。

市議員陳冠羽表示，現場有不少地主對參與聯合開發仍有疑慮，主因在於整體開發時程與容積率、建蔽率都不明確，希望與地主有更多溝通。

