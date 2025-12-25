北市逾8成消防員 不滿意無線電收訊

消防局透過中繼台延伸無線電訊號。 （消防局提供）

香港宏福苑大火引發各界對消防設備關注，身為義消大隊長的民眾黨籍市議員張志豪指出，台北市消防大隊時常反映新式無線電不好用，超過卅公尺就斷線，恐影響救火，經問卷調查，更有逾八成消防員不滿意收訊品質。消防局表示，如通訊覆蓋不足，會視實際需求架設行動中繼台。

張志豪指出，新竹晴空匯火災，當時他是事故調查員之一，一個危險因子就是無線電訊號，而目前台北市使用的新式無線電，在一線消防員間的評價並不好，今年十一月他現場測試，結果訊號只要超過卅公尺就斷訊，等同走卅多步以後就會斷訊，這樣要如何確保打火弟兄安全？

請繼續往下閱讀...

張志豪：超過30公尺就斷訊

張志豪進一步說，透過問卷向一線消防同仁調查，整體七十三．三％不滿意無線電，八十四．五％不滿意收訊品質，有八十二．二％認為無線電不可靠。他說，收訊不好要靠中繼台延伸，但中繼台放在「中隊」，進入火場的卻是「分隊」，進火場後如沒訊號，要如何向指揮官反映？

消防局表示，已於各行政區中隊各配置三具行動中繼台（共卅六台），由中隊統籌管理維護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法