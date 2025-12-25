為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市逾8成消防員 不滿意無線電收訊

    2025/12/25 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    消防局透過中繼台延伸無線電訊號。 （消防局提供）

    消防局透過中繼台延伸無線電訊號。 （消防局提供）

    香港宏福苑大火引發各界對消防設備關注，身為義消大隊長的民眾黨籍市議員張志豪指出，台北市消防大隊時常反映新式無線電不好用，超過卅公尺就斷線，恐影響救火，經問卷調查，更有逾八成消防員不滿意收訊品質。消防局表示，如通訊覆蓋不足，會視實際需求架設行動中繼台。

    張志豪指出，新竹晴空匯火災，當時他是事故調查員之一，一個危險因子就是無線電訊號，而目前台北市使用的新式無線電，在一線消防員間的評價並不好，今年十一月他現場測試，結果訊號只要超過卅公尺就斷訊，等同走卅多步以後就會斷訊，這樣要如何確保打火弟兄安全？

    張志豪：超過30公尺就斷訊

    張志豪進一步說，透過問卷向一線消防同仁調查，整體七十三．三％不滿意無線電，八十四．五％不滿意收訊品質，有八十二．二％認為無線電不可靠。他說，收訊不好要靠中繼台延伸，但中繼台放在「中隊」，進入火場的卻是「分隊」，進火場後如沒訊號，要如何向指揮官反映？

    消防局表示，已於各行政區中隊各配置三具行動中繼台（共卅六台），由中隊統籌管理維護。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播