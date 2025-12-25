為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    感念余家昶英勇 北捷設臨時悼念牆

    2025/12/25 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    北捷表示為悼念余家昶先生，今日將於通往M7出口店鋪的施工牆上設置暫時性悼念牆。圖為捷運北車M7出口民眾悼念的鮮花與小卡。（記者甘孟霖攝）

    北捷表示為悼念余家昶先生，今日將於通往M7出口店鋪的施工牆上設置暫時性悼念牆。圖為捷運北車M7出口民眾悼念的鮮花與小卡。（記者甘孟霖攝）

    一二一九台北捷運連續攻擊事件，五十七歲余家昶發現凶嫌投擲煙霧彈英勇上前阻止，不幸遭凶嫌殺害，許多民眾也自發前往台北車站B1層獻花表達心意。台北捷運公司表示，廿五日將會於通往M7出口店鋪的兩面施工圍牆上，設置暫時性的悼念牆，並呼籲民眾不要放置食物。台北市長蔣萬安說，余家人希望低調哀悼，呼籲媒體於一月三日余家昶告別式上，別拍到家屬畫面。

    北捷指出，暫時性的悼念牆廿五日即會設置，悼念牆上規劃有留言板，也設計了線上留言區，讓民眾寫下想向余先生說的話。由於通道狹小，希望獻花區只放置花束，不要擺放飲料、食物等物品。

    北捷表示，即日起，除持續由車站人員定時巡查維護外，每日收班將會把花束以外的物品妥為收存；若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管或處理，以維護現場環境及秩序。

    北捷說，對於余先生義行極為感佩，除表達最高敬意，事件之後隨時與家屬保持聯繫。希望前來致意的民眾，配合場地維護規定，共同守護這個屬於大家的園地。

    蔣萬安昨表示，余先生母親痛失兒子非常痛苦，但也表達以余先生為榮，近日更說希望給予嫌犯的父母安慰，這樣的胸襟與善良，讓人無比感動。他也強調，余家昶先生挺身救人的英勇事蹟，應該永遠被記住。

    他提到，先前與余家昶家屬表達慰問與哀悼時，家屬有向他表達希望低調，確保家屬的隱私不要被媒體新聞報導曝光。

    余家昶英勇阻止凶嫌不幸遭殺害，民眾留言悼念。（北捷提供）

    余家昶英勇阻止凶嫌不幸遭殺害，民眾留言悼念。（北捷提供）

