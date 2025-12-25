為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市府明辦高強度演練 加入細胞簡訊

    2025/12/25 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    一二一九台北捷運連續攻擊事件釀四人死亡悲劇。台北市政府將於十二月廿六日進行高強度演練，模擬類似事件上演時，相關單位與民間營業場域如何配合因應。昨日北市府進行公安督導會報，確定演練過程要加入細胞簡訊發送，以更真實模擬狀況；另外，針對跨年晚會，消防局也指出，災害應變中心（EOC）人力將提前進駐晚會指揮中心，因應緊急狀況發生，可直接升級開設。

    跨年晚會 災害應變中心人力將進駐

    市長蔣萬安昨下午主持維護公共安全督導會報，警察局、台北捷運公司、消防局等單位，報告一二一九事件精進作為，以及廿六日將登場的高強度演練與昨日預演狀況。警察局指出，事件發生後，已檢討並針對重要轉接樞紐捷運站安全維護加強，也支援三分隊的保安警力；另轄管分局要加強複試巡簽。針對百貨公司、觀光景點等人潮聚集處，協同場所管理單位強化聯防。

    因應此案，消防局、警察局修正北市府「災防告警細胞廣播服務訊息發送計畫書」，警察局提供「發送原則」、「發送內容（含中、英文）」等資訊給災防辦彙整，即刻簽辦含送災害訊息廣播平台維運單位備查，並副知內政部、國家通訊傳播委員會及行政院災防辦；相關計畫送中央，廿六日前可核備，往後警察局可依情境發送細胞簡訊。未來有關重大事件發送原則為，因發生重大治安事件，造成特定地區或一定範圍內民眾生命財產高度危險性，可能導致人員傷亡或重大公共安全風險，經發布機關首長、指揮官或其授權人員研判有緊急發送必要。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播