戴防毒面具、頭盔 北捷︰勸導無效拒載

增訂進站注意事項 穿著具恐攻、武裝態樣者也禁止 即日起實施

一二一九台北捷運連續攻擊事件釀四人死亡悲劇，台北捷運公司昨指出，增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，旅客無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經勸導未改善一律拒送，即日起實施。另外，因應跨年散場，公運處規劃接駁公車；台北捷運搭松山新店線（綠線）分流散場享免費優惠。

北捷表示，為了維護捷運系統安全、乘車秩序，並兼顧多數旅客的權益，台北捷運公司增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或者穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送；本措施即日起實施，並已於公司網站正式公告。

視情節會同警察 強制或護送離開

北捷指出，有上述行為經站務人員勸導，仍無法配合改善者，可依《台北捷運系統旅客須知》第七點第二款規定拒絕運送，站、車人員並得視情節會同警察人員，強制或護送違規者離開車站、列車或大眾捷運系統區域；另外，無正當理由攜帶空氣呼吸器、防毒面具等情形，將通報警方並予以記錄。

戲服、COSPLAY等 不另設限制

北捷強調，尊重多元文化與個人裝扮意願，包含戲服、布偶裝、COSPLAY等，原則上仍比照一般旅客進站及乘車相關規範辦理，不另設限制。

公運處規劃 3線跨年散場接駁公車

跨年將至，公運處規劃三線跨年散場接駁公車，往捷運忠孝新生站，於仁愛路／延吉街口搭乘；往捷運公館站／六張犁站，於基隆路二段／信義路四段四五〇巷口「吳興街口」站搭乘；往木柵、景美、深坑方向，於松德路／信義路口搭乘。各路線一月一日凌晨〇點至一點半以巡迴方式運輸，依現行分段收費，可於既有公車站下客。當晚大巨蛋演唱會也有接駁車，於台北大巨蛋光復南路側搭乘，接駁至捷運南京三民站，時間為晚間十點半至隔日凌晨一點半，免費搭乘。

31日搭綠線分流散場 享免費優惠

另外，台北捷運公司鼓勵民眾搭乘松山新店線分流，配合大巨蛋演唱會及跨年散場，卅一日晚間十點半至元旦清晨六點推出優惠措施，持電子票證、單程票從綠線南京三民站、台北小巨蛋站進站乘車的乘客，可享不限站數當趟車資免費優惠。

